Essas empresas são responsáveis pelo transporte de passageiros de acordo com o nível de qualidade de serviço estabelecido pela Île-de-France Mobilités. Eles também são responsáveis por garantir a manutenção da infraestrutura e dos equipamentos, garantir a segurança dos passageiros, manter a limpeza dos espaços, realizar diversos serviços nas estações (venda de bilhetes de transporte, informações para passageiros, etc.) e realizar trabalhos de manutenção e modernização nas linhas pelas quais são responsáveis. Mais de 100.000 pessoas em toda a região trabalham diariamente para prestar esse serviço público.

10,506 bilhões de euros foram destinados à operação do transporte público em 2021.

As receitas de tarifas, assistência pública à operação e impostos destinados à Île-de-France Mobilités para transporte público em Île-de-France totalizaram €10,814 bilhões em 2021.

Dentro desse valor, €10,506 bilhões são despesas operacionais.

81% desse gasto está relacionado aos contratos da Île-de-France Mobilités com a RATP e a SNCF.

Os 19% restantes cobrem as despesas operacionais dos operadores que operam as 1.300 linhas de ônibus nos subúrbios periféricos e o transporte escolar, bem como as despesas operacionais da Île-de-France Mobilités.

Essas despesas cobrem principalmente despesas relacionadas à operação das redes. Eles também participam do financiamento de investimentos por meio de taxas de depreciação (modernização da rede, renovação de material rodante, etc.).

As empresas da Île-de-France são as principais financiadoras do sistema de transporte e contribuirão, em 2023, com 48% dos recursos operacionais: por meio do pagamento de transporte, imposto sobre a folha de pagamento, cujos recursos são destinados à Île-de-France Mobilités, e reembolsando 50% das passagens Navigo dos funcionários (podem chegar até 75%).

As receitas dos bilhetes de transporte representam 33% dos recursos de financiamento em 2023. Após a dedução da parte paga por empregadores e autoridades locais, a parcela dos passageiros corresponde a 27% dos recursos.

Os outros recursos vêm principalmente das contribuições das comunidades membros da Île-de-France Mobilités: a região da Île-de-France em primeiro lugar, a cidade de Paris e os departamentos de Île-de-France.

Os principais saldos financeiros são resumidos neste diagrama (aqui em 2018):