Essas empresas são responsáveis pelo transporte de passageiros de acordo com o nível de qualidade de serviço estabelecido pela Île-de-France Mobilités. Eles também são responsáveis por garantir a manutenção da infraestrutura e dos equipamentos, garantir a segurança dos passageiros, manter a limpeza dos espaços, realizar diversos serviços nas estações (venda de bilhetes de transporte, informações para passageiros, etc.) e realizar trabalhos de manutenção e modernização nas linhas pelas quais são responsáveis. Mais de 100.000 pessoas em toda a região trabalham diariamente para prestar esse serviço público.
10,506 bilhões de euros foram destinados à operação do transporte público em 2021.
As receitas de tarifas, assistência pública à operação e impostos destinados à Île-de-France Mobilités para transporte público em Île-de-France totalizaram €10,814 bilhões em 2021.
Dentro desse valor, €10,506 bilhões são despesas operacionais.
- 81% desse gasto está relacionado aos contratos da Île-de-France Mobilités com a RATP e a SNCF.
- Os 19% restantes cobrem as despesas operacionais dos operadores que operam as 1.300 linhas de ônibus nos subúrbios periféricos e o transporte escolar, bem como as despesas operacionais da Île-de-France Mobilités.
Essas despesas cobrem principalmente despesas relacionadas à operação das redes. Eles também participam do financiamento de investimentos por meio de taxas de depreciação (modernização da rede, renovação de material rodante, etc.).
As empresas da Île-de-France são as principais financiadoras do sistema de transporte e contribuirão, em 2023, com 48% dos recursos operacionais: por meio do pagamento de transporte, imposto sobre a folha de pagamento, cujos recursos são destinados à Île-de-France Mobilités, e reembolsando 50% das passagens Navigo dos funcionários (podem chegar até 75%).
As receitas dos bilhetes de transporte representam 33% dos recursos de financiamento em 2023. Após a dedução da parte paga por empregadores e autoridades locais, a parcela dos passageiros corresponde a 27% dos recursos.
Os outros recursos vêm principalmente das contribuições das comunidades membros da Île-de-France Mobilités: a região da Île-de-France em primeiro lugar, a cidade de Paris e os departamentos de Île-de-France.
Os principais saldos financeiros são resumidos neste diagrama (aqui em 2018):
- Concurso público: €1.850 milhões, incluindo €2.176 milhões em contribuições estatutárias das comunidades membros da Île-de-France Mobilités; €114 milhões da Região (ação social); €191 milhões dos departamentos (ação social); €163 milhões em subsídios e compensações do Estado; €106 milhões em subsídios operacionais de departamentos, municípios e EPCIs.
- Receita de tarifas: €3.984 milhões, incluindo €180 milhões da concorrência pública, €2.833 milhões de passageiros e €971 milhões de empregadores.
- Pagamento de transporte : €4.457 milhões
- Outras receitas (publicidade, multas, etc.): €260 milhões
Isso equivale a €10.464 milhões, que são usados da seguinte forma:
€9.810 milhões para
- RATP e SNCF responsáveis pelas operações e programas de investimento, como parte dos contratos com a Île-de-France Mobilités: RATP (50%) e SCNF (31%)
- Outros operadores (ônibus e transporte escolar): 14%
- Île-de-France Mobilités: despesas operacionais (5%); Despesa de capital (5%)
E €654 milhões destinados aos gastos de capital da Île-de-France Mobilités.