Aja com um jogador-chave
Ancorado na vida dos territórios e seus habitantes, junta-se à única autoridade organizadora de mobilidade na região de Île-de-France, reconhecida por sua expertise no projeto, gestão e direção das operações de transporte. Ao combinar desempenho, integridade e ambição, você está trabalhando no coração da principal rede de transporte da Europa.
Ajude a inventar o futuro da mobilidade
Reinvente a mobilidade por meio de uma política dinâmica de inovação. As mulheres e homens da Île-de-France Mobilités sempre representaram os valores do serviço público e contribuíram para a construção de um mundo mais sustentável.
Expanda seu potencial
Torne-se um ator chave na sua carreira e aproveite todas as oportunidades de aprendizado graças à nossa cultura que promove a responsabilidade. Soluções individuais e/ou coletivas, diversificadas e sob medida, acompanham a evolução de cada indivíduo. A gestão, por meio de seu apoio, desempenha um papel fundamental nesse desenvolvimento.
Encontre sentido na vida cotidiana
Junte-se a um empregador que garanta um equilíbrio entre sua vida profissional e pessoal. Île-de-France Mobilités está comprometida com o desenvolvimento de formas inovadoras de organizar o trabalho, capazes de conciliar eficiência com o interesse do trabalho. A responsabilidade social do empregador como força motriz por trás de nossa política de recursos humanos nos leva a desenvolver práticas socialmente responsáveis por meio de uma gestão justa de pessoal, valorização da igualdade de oportunidades e respeito à diversidade.