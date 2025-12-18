Encontre sentido na vida cotidiana

Junte-se a um empregador que garanta um equilíbrio entre sua vida profissional e pessoal. Île-de-France Mobilités está comprometida com o desenvolvimento de formas inovadoras de organizar o trabalho, capazes de conciliar eficiência com o interesse do trabalho. A responsabilidade social do empregador como força motriz por trás de nossa política de recursos humanos nos leva a desenvolver práticas socialmente responsáveis por meio de uma gestão justa de pessoal, valorização da igualdade de oportunidades e respeito à diversidade.