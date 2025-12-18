4 comissões técnicas estão em funcionamento: a Comissão de Abastecimento de Transporte (COT); a Comissão de Projetos de Infraestrutura (CPI); a Comissão Econômica e Tarifária (CET); a Comissão de Qualidade de Serviço, Ar, Acessibilidade e Relações com o Usuário (CQSAAU).
Cada comissão técnica é composta por 9 membros distribuídos da seguinte forma:
- 5 conselheiros escolhidos entre os representantes do Conselho Regional da Île-de-France,
- 2 conselheiros escolhidos entre os representantes do Conselho de Paris,
- 1 vereador escolhido entre os representantes dos departamentos dos subúrbios internos da Île de France (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis e Val-de-Marne),
- 1 conselheiro escolhido entre os representantes dos departamentos dos grandes subúrbios da Île de France (Essonne, Seine-et-Marne, Val-d'Oise e Yvelines),
- 1 representante da Câmara de Comércio e Indústria da região Paris-Île-de-France,
- 1 representante dos presidentes de estabelecimentos públicos para cooperação intermunicipal.
- 1 Representante das Associações de Usuários de Transporte
- e 1 representante do empregador