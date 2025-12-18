Aberto a servidores públicos dos três serviços públicos, agentes contratados ou estudantes, nosso processo de recrutamento é simples e transparente. Bastam alguns cliques para se juntar a um coletivo de profissionais dedicados.
Um processo estruturado e passos claros para refletir seu próximo passo profissional na Île-de-France Mobilités.
1. Sua candidatura
Envie seu currículo e carta de apresentação em nossa plataforma.
2. Consideração da sua candidatura
Sua candidatura é analisada por nossos recrutadores e pelas operações comerciais em um prazo máximo de 8 semanas.
3. Sua entrevista
Se sua candidatura for bem-sucedida, você será contatado para uma ou duas entrevistas na presença de um RH e de um gerente de negócios.
4. Nossa proposta
Chegar a esse estágio significa que realmente queremos trabalhar juntos. Uma proposta é enviada a você com todas as condições de recrutamento do nosso estabelecimento, com total transparência.
5. Sua chegada
Você participa de uma jornada de integração para facilitar o entendimento do seu novo ambiente de trabalho.
Diversidade
A diversidade de nossos colaboradores é uma de nossas forças, e a promovemos por meio de nossa política de recrutamento.
Para permitir que nossos funcionários trabalhem bem juntos, garantimos que sejam tratados de forma igual e combatemos a discriminação.
Apoiamos a igualdade profissional entre mulheres e homens garantindo, em particular:
- Propõe uma política voluntária de recrutamento para mulheres com habilidades iguais
(49% de mulheres em cargos de categoria A em comparação com uma média de 29% no setor de transporte);
- Pagar as pessoas de forma justa, independentemente do gênero;
- Equilibrar as nomeações de cargos de gestão, independentemente do nível hierárquico;
- Apoiar o exercício conjunto da responsabilidade parental;
Também estamos comprometidos em acolher e manter o emprego de pessoas com deficiência por meio de recrutamento e compensação para situações de deficiência.
Contribuímos para a integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho por meio de nossa política favorável aos aprendizados e ações de parceria entre campus e escolas.
Os 4 tipos de recrutamento mais comuns na Île-de-France Mobilités
- Cargo não permanente (contrato por prazo determinado até 1 ano)
- Cargo permanente (funcionário público, contrato de longo prazo)
- Posição de aprendizagem (como parte de um contrato de aprendizagem)
- Posição de estagiário
Cargo não permanente (contrato por prazo determinado até 1 ano)
Regulado por lei, o recrutamento para uma posição não permanente deve ser justificado por um dos motivos previstos e sua duração.
- Atividade extra ou necessidade sazonal: máximo de 1 ano, dependendo do volume e das missões
- Substituição de um funcionário permanente ausente (licença-maternidade ou parentalidade): duração da ausência do funcionário
Cargo permanente (funcionário público, contrato de longo prazo)
Os cargos permanentes são ocupados com prioridade por servidores públicos que realizaram ou passaram em exames competitivos no serviço público local. Caso isso não funcione, é possível usar agentes contratados.
- Categorias C e B : apenas um servidor público poderá ocupar um cargo permanente.
Enquanto contratado, um trabalhador contratado pode ser nomeado para a posição por um período de um ano, renovável uma vez.
- Categoria A : Dependendo do perfil da posição e de sua implantação no serviço público, várias opções são possíveis:
Perfil atual, recrutamento de servidores públicos por transferência (dentro do serviço público local); destacamento (do serviço público do Estado, hospital, Cidade de Paris); estágio para candidatos aprovados em competições locais de serviço público;
Enquanto contratado, um trabalhador contratado pode ser nomeado para a posição por um período de um ano, renovável uma vez.
Um perfil muito atípico mais relacionado a profissões do setor privado pode ser aberto a trabalhadores contratados, principalmente com contratos de duração determinada de 3 anos sob direito público.
Posição de aprendizagem (como parte de um contrato de aprendizagem)
O status da nossa instituição pública nos permite receber 10 estudantes a cada ano que buscam uma empresa exclusivamente sob contrato de aprendizagem.
- Sob um contrato de aprendizagem
excluindo contratos de profissionalização reservados ao setor privado)
- BAC+3 até nível BAC+5
de acordo com os diplomas exigidos para exercer as principais profissões da Île-de-France Mobilités
Calendário:
- Abril/Maio : publicação das ofertas em nossa página de carreiras
- Maio/Junho : primeira seleção de candidaturas
- Setembro/outubro : aprendizes começam a trabalhar
Posição de estagiário
A cada ano, missões de 2 a 6 meses são oferecidas aos estudantes que buscam estágio, dependendo da duração do currículo escolar ou universitário.
- 2 a 6 meses
- Nível BAC+3 a BAC+5 em especialidades relacionadas às principais profissões da Île-de-France mobilités
- Relações privilegiadas com jogadores da educação geral ou dedicados ao transporte: ENPC, ENTPE, UTC Compiègne,
ESTACA, EIVP, universidades, etc.
- €600,60 por mês de gratificação para estágios de mais de 2 meses
de acordo com os estatutos do nosso estabelecimento público.
Os estagiários que recebermos encontrarão temas de estágio muito específicos e empolgantes, proporcionando a eles uma excelente primeira experiência na vida profissional.