Diversidade

A diversidade de nossos colaboradores é uma de nossas forças, e a promovemos por meio de nossa política de recrutamento.

Para permitir que nossos funcionários trabalhem bem juntos, garantimos que sejam tratados de forma igual e combatemos a discriminação.

Apoiamos a igualdade profissional entre mulheres e homens garantindo, em particular:

Propõe uma política voluntária de recrutamento para mulheres com habilidades iguais

( 49% de mulheres em cargos de categoria A em comparação com uma média de 29% no setor de transporte );

( ); Pagar as pessoas de forma justa, independentemente do gênero;

Equilibrar as nomeações de cargos de gestão, independentemente do nível hierárquico;

Apoiar o exercício conjunto da responsabilidade parental;

Também estamos comprometidos em acolher e manter o emprego de pessoas com deficiência por meio de recrutamento e compensação para situações de deficiência.

Contribuímos para a integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho por meio de nossa política favorável aos aprendizados e ações de parceria entre campus e escolas.