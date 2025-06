Nossas missões

Todos os dias em Île-de-France, 9,4 milhões de viagens são feitas por residentes de Ile-de-France, graças a uma das maiores redes de transporte público do mundo. Seja para viagens de negócios ou lazer, munidas de um passe Navigo (em cartão ou telefone) ou de um título de transporte ocasional, os passageiros podem apanhar as 1500 linhas de autocarros, 14 linhas de metro, 9 linhas de elétrico e 13 linhas de comboio e RER que irrigam a Região. Em cerca de dez anos, a rede Île-de-France Mobilités terá sido enriquecida por inúmeras extensões e pela criação de trens de metrô, bonde e RER atualmente em construção, incluindo as próximas linhas 15, 16, 17 e 18 do metrô regional (projeto Grand Paris Express).

Para explorar todas estas linhas no dia-a-dia, a Île-de-France Mobilités contrata empresas de transporte como a RATP, a SNCF, a Transdev, a Kéolis, a RATP Cap Île-de-France, a Lacroix Savac e muitas outras, que são responsáveis pelo bom funcionamento das linhas que lhes são confiadas e pela consecução dos níveis de qualidade de serviço que lhes são fixados (pontualidade, acessibilidade, informação, segurança, limpeza).

O custo operacional deste gigantesco sistema ascende a mais de 10,5 mil milhões de euros por ano. É financiado pelas autoridades locais (Região, Departamentos e Cidade de Paris), empregadores através de um imposto (o pagamento de mobilidade, anteriormente o pagamento de transporte) e cobrindo 50% dos custos de transporte do seu pessoal, e a venda de bilhetes de transporte. É a Île-de-France Mobilités que cria os vários bilhetes de transporte (Ticket t+, Navigo Liberté+, Navigo pass, Imagine'R pass, Senior pass, Junior pass, etc.) edefine os preços.

As necessidades de transporte e mobilidade dos residentes de Ile-de-France estão em constante evolução. São os representantes eleitos locais no Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités que tomam todas as decisões importantes para antecipar, adaptar e modernizar a oferta de transporte para atender às necessidades dos passageiros.

Assim, a Île-de-France Mobilités gerencia todos os principais programas de modernização do transporte , como a renovação de trens ou trens de metrô, a acessibilidade das estações, a substituição de ônibus a diesel por ônibus limpos, etc. Ele decide sobre as extensões e criações de novas linhas de bonde, RER, metrô, ônibus e até gôndola!

Estes projectos a longo prazo são realizados após uma avaliação da sua viabilidade técnica, do seu custo e do seu interesse para os passageiros (poupança de tempo, melhoria das ligações, etc.) e após numerosos intercâmbios com os habitantes, os representantes eleitos dos territórios e as partes interessadas de cada município em causa, a fim de responder da melhor forma aos desafios locais.

Com uma política proativa para promover o desenvolvimento do uso de bicicletas ou caronas, mas também oferecendo aos passageiros ferramentas de busca de rotas cada vez mais eficientes e multimodais, a Île-de-France Mobilités está empenhada em promover as soluções de viagem mais virtuosas para o meio ambiente, ajudando assim a melhorar a qualidade do ar da Região em benefício da saúde dos residentes de Ile-de-France.