O pagamento de mobilidade é um dos principais recursos do orçamento da Île-de-France Mobilités.
Empregadores privados ou públicos na região de Île-de-France que empregam pelo menos 11 funcionários/agentes estão sujeitos ao pagamento de mobilidade (Artigo L.2531-2 do Código Geral das Autoridades Locais).
A Île-de-France Mobilités é competente para determinar a taxa do pagamento de mobilidade aplicável em cada departamento da região de Paris e dentro dos limites estabelecidos pelo Artigo L.2531-4 do Código Geral das Autoridades Locais (para saber sua taxa aplicável: www.urssaf.fr).
Por favor, observe: a partir do 1º trimestre de 2022, os pedidos de reembolso do pagamento de mobilidade devem ser enviados à Île-de-France Mobilités a partir da seguinte plataforma dedicada: https://versement-mobilite.iledefrance-mobilites.fr
Reembolsos de passagens para acomodação ou transporte
Os empregadores podem solicitar o reembolso do pagamento de mobilidade à Île-de-France Mobilités desde que possam comprovar que forneceram acomodação permanente para seus funcionários/agentes em seu local de trabalho (funcionários alojados) ou que forneceram totalmente transporte público para todos ou alguns de seus funcionários/agentes entre sua casa e seu local de trabalho (pessoal transportado).
Solicitação de Reembolso Trimestral - Pessoal Transportado
Solicitação de Reembolso Trimestral - Funcionários Alojados
Reembolsos em relação a ingressos indevidos
Empregadores que contribuíram indevidamente para o pagamento de mobilidade (por exemplo, taxa incorreta, força de trabalho abaixo do limite de responsabilidade, funcionários itinerantes, etc.) têm a opção de solicitar o reembolso do pagamento de mobilidade à URSSAF, o único órgão competente para examinar e controlar esse tipo de solicitação, de acordo com os Artigos D.2531-9 e D.2531-10 do Código Geral das Autoridades Locais e a decisão do Tribunal de Cassação de 15 de junho de 2017.
Isenção do pagamento de mobilidade
Na Île-de-France, a isenção é uma exceção ao princípio de estar sujeito ao pagamento de mobilidade.
Essa isenção é favorável a associações e fundações quando atendem às condições exigidas pelo Artigo L.2531-2 do Código Geral das Autoridades Locais (associações e fundações reconhecidas como de utilidade pública, sem fins lucrativos cuja atividade é de natureza social). Não está condicionada a uma decisão prévia da Île-de-France Mobilités.
Assim, duas possibilidades estão disponíveis para associações e fundações:
- ou consideram que atendem às condições que dão direito à isenção e não pagam o pagamento de mobilidade
- ou preferem, antecipadamente, ter confirmação de sua isenção e, nesse caso, podem enviar um pedido de decisão social para a Urssaf Ile-de-France.