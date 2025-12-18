O pagamento de mobilidade é um dos principais recursos do orçamento da Île-de-France Mobilités.

Empregadores privados ou públicos na região de Île-de-France que empregam pelo menos 11 funcionários/agentes estão sujeitos ao pagamento de mobilidade (Artigo L.2531-2 do Código Geral das Autoridades Locais).

A Île-de-France Mobilités é competente para determinar a taxa do pagamento de mobilidade aplicável em cada departamento da região de Paris e dentro dos limites estabelecidos pelo Artigo L.2531-4 do Código Geral das Autoridades Locais (para saber sua taxa aplicável: www.urssaf.fr).

Por favor, observe: a partir do 1º trimestre de 2022, os pedidos de reembolso do pagamento de mobilidade devem ser enviados à Île-de-France Mobilités a partir da seguinte plataforma dedicada: https://versement-mobilite.iledefrance-mobilites.fr