Sinta-se bem na mente e no corpo
É bem sabido que a atividade física ajuda a combater um estilo de vida sedentário e leva a uma verdadeira sensação de bem-estar.
Mobisport é um dispositivo simples oferecido aos agentes para aumentar a atividade física, de forma divertida, por meio de seus movimentos diários. A pé, correndo, de bicicleta ou simplesmente respondendo aos quizzes semanais, tudo o que você precisa fazer é entrar ou formar uma equipe e participar dos desafios oferecidos em um ambiente amigável.
O estabelecimento também oferece aos agentes a oportunidade de participar de sessões de Yoga e Pilates, ministradas por professores certificados, remotamente e durante o intervalo.
Semana da Qualidade de Vida no Trabalho
Île-de-France Mobilités também inclui algumas de suas ações durante a Semana da Qualidade de Vida no Trabalho, um evento apoiado pela Agência Nacional para a Melhoria das Condições de Trabalho (ANACT). Por exemplo, há oficinas de nutrição, sophrologia, conscientização sobre riscos psicossociais, o direito ao desconexão ou oficinas sobre prevenção de distúrbios musculoesqueléticos. Esta semana, embora seja um período curto, é importante para nossa escola porque também nos permite iniciar novas ações no ano seguinte, graças a um orçamento participativo.
O orçamento participativo permite que todos os agentes possam propor projetos com valores de inovação, bem-estar e/ou desenvolvimento sustentável que provavelmente melhorem a qualidade de vida no trabalho.
Wittyfit
Como parte de um processo de melhoria contínua da qualidade de vida no trabalho, a Île-de-France Mobilités possui a plataforma Wittyfit , que possibilita medir o clima social.
Essa abordagem permite, de forma voluntária, ter uma percepção global e detalhada dos diferentes tipos de indicadores relacionados à satisfação no trabalho.
Esses indicadores possibilitam identificar os pontos fortes do nosso estabelecimento e de cada estrutura gerencial, mas também as áreas a serem melhoradas em relação à percepção dos funcionários sobre suas condições de trabalho, tornando-os atores nessas mudanças
Todos os agentes são convidados a fazer propostas concretas para melhorias em cada um dos temas submetidos e a apoiar os dos outros com "curtidas".
Conserje
O Clac des Doigts é um serviço de concierge digital, acessível por aplicativo ou por uma simples mensagem de texto. O Clac des doigts está ao seu dispor para facilitar sua vida diária (lavanderia, serviços pessoais, etc.) e economizar tempo nas suas tarefas diárias.
Proteção social suplementar
Todos os nossos funcionários podem se beneficiar de garantias de saúde e proteção para si mesmos e suas famílias a um preço negociado. A adesão a esses esquemas, ao contrário do setor privado, é voluntária.
Uma associação de funcionários
O CréaMob permite acesso a descontos nas áreas de cultura, lazer, esportes, etc.
Ingressar na Île-de-France Mobilités significa se tornar membro da associação de funcionários da CréaMob e, assim, se beneficiar de uma variedade de atividades e serviços para você e sua família.
Quando você voltar a uma vida "normal", se beneficiará de tarifas negociadas para cinema, exibições, óperas, espetáculos ou parques de lazer. Acesso a esportes e atividades em grupo para treinos amigáveis com colegas, eventos esportivos, mas também participação em atividades individuais de lazer ou culturais (incluindo crianças) são todas ofertas que permitem a todos encontrar satisfação.
Entre vales de feriado, vale-presente de nascimento, festividades de Natal e a contribuição para os custos das estadias das crianças com hospedagem, sua família também poderá aproveitar.
Por fim, porque o bem-estar do planeta também é precioso, são organizadas atividades de conscientização sobre questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável (impacto ambiental de nossas atividades, reciclagem, redução de resíduos, faça você mesmo, etc.).
Nossos locais e instalações
Nossos funcionários estão distribuídos em 3 locais localizados no coração do 9º arrondissement de Paris e em outros 3 locais, dedicados ao transporte escolar, mas provavelmente para receber você no teletrabalho, localizados nos 95, 78 e 91.
Nossos escritórios vêm em vários formatos. Além do bem-estar no trabalho, as acomodações respondem a um elemento-chave na transformação de nossas profissões: a transversalidade. Essas instalações foram projetadas e reformadas para a implementação de novos usos, novas organizações de trabalho e novas práticas de gestão.
Diversas áreas estão disponíveis no local para almoço ou para tomar chá ou café; os agentes também podem assinar o cartão de almoço ou acessar o restaurante da empresa para os sites parisienses, com uma contribuição do empregador que varia entre 50 e 60% dependendo do seu nível de remuneração.