Sinta-se bem na mente e no corpo

É bem sabido que a atividade física ajuda a combater um estilo de vida sedentário e leva a uma verdadeira sensação de bem-estar.

Mobisport é um dispositivo simples oferecido aos agentes para aumentar a atividade física, de forma divertida, por meio de seus movimentos diários. A pé, correndo, de bicicleta ou simplesmente respondendo aos quizzes semanais, tudo o que você precisa fazer é entrar ou formar uma equipe e participar dos desafios oferecidos em um ambiente amigável.

O estabelecimento também oferece aos agentes a oportunidade de participar de sessões de Yoga e Pilates, ministradas por professores certificados, remotamente e durante o intervalo.

Semana da Qualidade de Vida no Trabalho

Île-de-France Mobilités também inclui algumas de suas ações durante a Semana da Qualidade de Vida no Trabalho, um evento apoiado pela Agência Nacional para a Melhoria das Condições de Trabalho (ANACT). Por exemplo, há oficinas de nutrição, sophrologia, conscientização sobre riscos psicossociais, o direito ao desconexão ou oficinas sobre prevenção de distúrbios musculoesqueléticos. Esta semana, embora seja um período curto, é importante para nossa escola porque também nos permite iniciar novas ações no ano seguinte, graças a um orçamento participativo.

O orçamento participativo permite que todos os agentes possam propor projetos com valores de inovação, bem-estar e/ou desenvolvimento sustentável que provavelmente melhorem a qualidade de vida no trabalho.