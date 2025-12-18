Um gerente geral, Laurent Probst...
Desde março de 2016, Laurent Probst é o Diretor Executivo da Île-de-France Mobilités. Ele é Engenheiro-Chefe de Pontes, Água e Florestas, ex-aluno da École Polytechnique e possui mestrado pela London School of Economics. Além disso, ocupa o cargo de Vice-Presidente da Associação Europeia das Autoridades Organizadoras de Transportes (EMTA).
Antes disso, esteve por mais de dez anos a serviço do Estado no campo dos transportes. Especializou-se especialmente em questões de financiamento nos cargos de Chefe da Missão de Financiamento de Infraestrutura e depois Chefe da Missão de Parcerias Público-Privadas. Por fim, foi vice-diretor da gestão da rede de concessões entre 2012 e o início de 2016, onde gerenciou contratos de concessão de rodovias.
Laurent Probst também foi assessor de Valérie Pécresse por mais de três anos, primeiro como assessor de assuntos financeiros e imobiliários no Ministério do Ensino Superior e Pesquisa, depois como vice-chefe de gabinete no Ministério do Orçamento e Reforma do Estado.
... Cercado por dois Vice-Diretores Gerais:
Élodie Hanen, Vice-Presidente Executiva responsável pelo Desenvolvimento
Formada pela École Polytechnique e pelas universidades de Berkeley (Califórnia) e Columbia (Nova York), ela conduziu estudos de design por mais de quinze anos e apoiou a realização de projetos complexos, na França e no exterior, nas áreas de construção civil e infraestrutura de transporte. Mais especificamente, ela é responsável pela visão de futuro, planejamento de estudos para novas ligações de transporte público, bem como de grandes projetos de infraestrutura na região da Île-de-France (desenvolvimento de linhas de bonde, metrô, Grand Paris Express).
Pierre Ravier, Vice-Presidente Executivo, responsável pelas Operações
O escopo da Pierre Ravier abrange, em particular, atividades relacionadas à oferta de transporte ferroviário e rodoviário, sua operação e gestão da qualidade do serviço e das relações com os operadores. Com mais de vinte anos de experiência no setor de transporte, Pierre Ravier conhece intimamente as profissões da autoridade organizadora de mobilidade e o ecossistema de transporte público.
Antes de ingressar na Île-de-France Mobilités, ocupou o cargo de Diretor de Transportes da Região Rhône-Alpes durante a fase de prosperidade após a regionalização da TER.
Após seis anos na Autoridade Reguladora de Transportes da França em questões ferroviárias, ele ingressou na Île-de-France Mobilités em 2017 como Diretor de Mobilidade de Superfície. Nesse papel, ele e nossas equipes impulsionaram o desenvolvimento da oferta de ônibus, a transformação das profissões por meio da concessão das primeiras gerações de delegações de serviço público premiadas após competição, bem como a transição energética das redes de ônibus.
Composição do Comitê de Gestão:
- Hélène BRISSET, Diretora Digital
- Pauline CAMPERGUE, Diretora de Contratos e Precificação
- Abdelkader CHOUALA, Diretor de Finanças e Contratação Pública
- Arnaud CROLAIS, Diretor de Infraestrutura
- Philippe CROLET, Diretor de Mobilidade de Superfície
- Laurence DEBRINCAT, Diretor de Prospectividade e Estudos
- Olivier FRANCOIS, Chefe de Gabinete
- Valérie GEORGEAULT, Diretora de Recursos Humanos e Transformação
- Xavier GUEPET, Diretor de Comunicação
- Bénédicte GUITARD, Diretora de Segurança
- Marie LACASSIN-MAYEUX, Diretora de Oferta de Serviços e Marketing
- Corinne MONTMORY, Diretor Ferroviário
- Philippe ROMMELAERE, Oficial de Contabilidade
E mais de 650 funcionários a serviço dos residentes da Île-de-France.
Ingressar na Île-de-France Mobilités significa escolher investir em uma instituição pública com mais de 650 funcionários mobilizados em torno de um objetivo: melhorar o dia a dia dos passageiros na Île-de-France.
Soma dos dez maiores salários dos funcionários da Île-de-France Mobilités, conforme o Artigo 37 da Lei nº 2019-828 de 6 de agosto de 2019 sobre a transformação do serviço público:
Ano 2024
- Bruto: €1.352.576,12
- 4 mulheres e 6 homens
- Duração acumulada em número de meses: 120
Ano 2023
- Bruto: €1.337.579,51
- 3 mulheres e 7 homens
- Duração acumulada em número de meses: 117
Ano 2022
- Bruto: €1.250.725,25
- 1 mulher e 9 homens
- Duração acumulada em número de meses: 120