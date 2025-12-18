Equipes

Liderados por Laurent Probst, quase 650 funcionários da Île-de-France Mobilités trabalham todos os dias para melhorar o dia a dia dos moradores da Île-de-France.

Um gerente geral, Laurent Probst...

Laurent Probst, Diretor Executivo da Île-de-France Mobilités Amir Habibi / Île-de-France Mobilités ©

Desde março de 2016, Laurent Probst é o Diretor Executivo da Île-de-France Mobilités. Ele é Engenheiro-Chefe de Pontes, Água e Florestas, ex-aluno da École Polytechnique e possui mestrado pela London School of Economics. Além disso, ocupa o cargo de Vice-Presidente da Associação Europeia das Autoridades Organizadoras de Transportes (EMTA).

Antes disso, esteve por mais de dez anos a serviço do Estado no campo dos transportes. Especializou-se especialmente em questões de financiamento nos cargos de Chefe da Missão de Financiamento de Infraestrutura e depois Chefe da Missão de Parcerias Público-Privadas. Por fim, foi vice-diretor da gestão da rede de concessões entre 2012 e o início de 2016, onde gerenciou contratos de concessão de rodovias.

Laurent Probst também foi assessor de Valérie Pécresse por mais de três anos, primeiro como assessor de assuntos financeiros e imobiliários no Ministério do Ensino Superior e Pesquisa, depois como vice-chefe de gabinete no Ministério do Orçamento e Reforma do Estado.

... Cercado por dois Vice-Diretores Gerais:

Élodie Hanen © Amir Habibi / Île-de-France Mobilités

Élodie Hanen, Vice-Presidente Executiva responsável pelo Desenvolvimento

Formada pela École Polytechnique e pelas universidades de Berkeley (Califórnia) e Columbia (Nova York), ela conduziu estudos de design por mais de quinze anos e apoiou a realização de projetos complexos, na França e no exterior, nas áreas de construção civil e infraestrutura de transporte. Mais especificamente, ela é responsável pela visão de futuro, planejamento de estudos para novas ligações de transporte público, bem como de grandes projetos de infraestrutura na região da Île-de-France (desenvolvimento de linhas de bonde, metrô, Grand Paris Express).

Pierre Ravier © Amir Habibi / Île-de-France Mobilités

Pierre Ravier, Vice-Presidente Executivo, responsável pelas Operações

O escopo da Pierre Ravier abrange, em particular, atividades relacionadas à oferta de transporte ferroviário e rodoviário, sua operação e gestão da qualidade do serviço e das relações com os operadores. Com mais de vinte anos de experiência no setor de transporte, Pierre Ravier conhece intimamente as profissões da autoridade organizadora de mobilidade e o ecossistema de transporte público.

Antes de ingressar na Île-de-France Mobilités, ocupou o cargo de Diretor de Transportes da Região Rhône-Alpes durante a fase de prosperidade após a regionalização da TER.

Após seis anos na Autoridade Reguladora de Transportes da França em questões ferroviárias, ele ingressou na Île-de-France Mobilités em 2017 como Diretor de Mobilidade de Superfície. Nesse papel, ele e nossas equipes impulsionaram o desenvolvimento da oferta de ônibus, a transformação das profissões por meio da concessão das primeiras gerações de delegações de serviço público premiadas após competição, bem como a transição energética das redes de ônibus.

Composição do Comitê de Gestão:

  • Hélène BRISSET, Diretora Digital
  • Pauline CAMPERGUE, Diretora de Contratos e Precificação
  • Abdelkader CHOUALA, Diretor de Finanças e Contratação Pública
  • Arnaud CROLAIS, Diretor de Infraestrutura
  • Philippe CROLET, Diretor de Mobilidade de Superfície
  • Laurence DEBRINCAT, Diretor de Prospectividade e Estudos
  • Olivier FRANCOIS, Chefe de Gabinete
  • Valérie GEORGEAULT, Diretora de Recursos Humanos e Transformação
  • Xavier GUEPET, Diretor de Comunicação
  • Bénédicte GUITARD, Diretora de Segurança
  • Marie LACASSIN-MAYEUX, Diretora de Oferta de Serviços e Marketing
  • Corinne MONTMORY, Diretor Ferroviário
  • Philippe ROMMELAERE, Oficial de Contabilidade

E mais de 650 funcionários a serviço dos residentes da Île-de-France.

Ingressar na Île-de-France Mobilités significa escolher investir em uma instituição pública com mais de 650 funcionários mobilizados em torno de um objetivo: melhorar o dia a dia dos passageiros na Île-de-France.

Organograma da Île-de-France Mobilités

Soma dos dez maiores salários dos funcionários da Île-de-France Mobilités, conforme o Artigo 37 da Lei nº 2019-828 de 6 de agosto de 2019 sobre a transformação do serviço público:

Ano 2024

  • Bruto: €1.352.576,12
  • 4 mulheres e 6 homens
  • Duração acumulada em número de meses: 120

Ano 2023

  • Bruto: €1.337.579,51
  • 3 mulheres e 7 homens
  • Duração acumulada em número de meses: 117

Ano 2022

  • Bruto: €1.250.725,25
  • 1 mulher e 9 homens
  • Duração acumulada em número de meses: 120