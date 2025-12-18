Desde março de 2016, Laurent Probst é o Diretor Executivo da Île-de-France Mobilités. Ele é Engenheiro-Chefe de Pontes, Água e Florestas, ex-aluno da École Polytechnique e possui mestrado pela London School of Economics. Além disso, ocupa o cargo de Vice-Presidente da Associação Europeia das Autoridades Organizadoras de Transportes (EMTA).

Antes disso, esteve por mais de dez anos a serviço do Estado no campo dos transportes. Especializou-se especialmente em questões de financiamento nos cargos de Chefe da Missão de Financiamento de Infraestrutura e depois Chefe da Missão de Parcerias Público-Privadas. Por fim, foi vice-diretor da gestão da rede de concessões entre 2012 e o início de 2016, onde gerenciou contratos de concessão de rodovias.

Laurent Probst também foi assessor de Valérie Pécresse por mais de três anos, primeiro como assessor de assuntos financeiros e imobiliários no Ministério do Ensino Superior e Pesquisa, depois como vice-chefe de gabinete no Ministério do Orçamento e Reforma do Estado.