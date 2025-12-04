Publicações

Descubra as diversas publicações documentais da Île-de-France Mobilités.

Herança - Aquisições

Aquisição de uma propriedade adicional para a ampliação de um centro de operações de ônibus em Vélizy-Villacoublay

 -  169.3 KB

Aquisição de um conjunto de lotes localizados nos municípios de Gif-sur-Yvette (91), Orsay (91) e Palaiseau (91)

 -  178.1 KB

Depósito de uma indenização por desapropriação para a implementação do projeto de transporte público da fase 2 do T7 entre Athis-Mons e Juvisy-sur-Orge

 -  201.9 KB

Aquisição de uma propriedade localizada em Évry-Courcouronnes para a implementação do projeto do bonde entre Massy e Évry (T12E)

 -  136.0 KB

Decisão nº 20200161 implementando a deliberação nº 2020/17 do Conselho Île-de-France Mobilités de 5 de fevereiro de 2020, e delegando a autoridade para assinar

 -  105.5 KB

Aquisição de um terreno localizado no município de Poissy para a implementação do projeto de transporte público da fase 2 do Tram 13

 -  137.3 KB

Depósito de uma indenização por desapropriação para a implementação do projeto de transporte público T-ZEN 4 entre Viry-Chatillon e Corbeil-Essonnes

 -  210.5 KB

Patrimônio - Memorando de entendimento para o arrendamento, após o desenvolvimento, de um terreno vazio para uso futuro como estacionamento de ônibus em Vulaines-sur-Seine, com o objetivo de colocar os operadores de transporte nos subúrbios externos à concorrência.

 -  158.0 KB

Patrimônio - Aquisição de imóveis 3 F: Lotes privados de copropriedade "Bougaiville-Erable 2" localizados na rue François de la Rochefoucauld em Viry-Châtillon (91) e lote cadraçado "Erable 1" localizado na rue des coquelicots em Viry-Châtillon (91)

 -  195.8 KB

Patrimônio - Aquisição de propriedade dos proprietários da residência Bougainville localizada na rue de la Rochefoucauld em Viry-Châtillon (91) para a realização do projeto do bonde entre Massy e Evry (T12E)

 -  157.0 KB

Contratos

Contrato de ônibus Île-de-France Mobilités e RATP 2025-2026

 -  12.8 MB

Contrato Ferroviário-Bonde Île-de-France Mobilités e RATP 2025-2029

 -  19.8 MB