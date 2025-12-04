PublicaçõesAtualizado em 2025 December 04Descubra as diversas publicações documentais da Île-de-France Mobilités.Herança - AquisiçõesAquisição de uma propriedade adicional para a ampliação de um centro de operações de ônibus em Vélizy-Villacoublay - 169.3 KBAquisição de um conjunto de lotes localizados nos municípios de Gif-sur-Yvette (91), Orsay (91) e Palaiseau (91) - 178.1 KBDepósito de uma indenização por desapropriação para a implementação do projeto de transporte público da fase 2 do T7 entre Athis-Mons e Juvisy-sur-Orge - 201.9 KBAquisição de uma propriedade localizada em Évry-Courcouronnes para a implementação do projeto do bonde entre Massy e Évry (T12E) - 136.0 KBDecisão nº 20200161 implementando a deliberação nº 2020/17 do Conselho Île-de-France Mobilités de 5 de fevereiro de 2020, e delegando a autoridade para assinar - 105.5 KBAquisição de um terreno localizado no município de Poissy para a implementação do projeto de transporte público da fase 2 do Tram 13 - 137.3 KBDepósito de uma indenização por desapropriação para a implementação do projeto de transporte público T-ZEN 4 entre Viry-Chatillon e Corbeil-Essonnes - 210.5 KBPatrimônio - Memorando de entendimento para o arrendamento, após o desenvolvimento, de um terreno vazio para uso futuro como estacionamento de ônibus em Vulaines-sur-Seine, com o objetivo de colocar os operadores de transporte nos subúrbios externos à concorrência. - 158.0 KBPatrimônio - Aquisição de imóveis 3 F: Lotes privados de copropriedade "Bougaiville-Erable 2" localizados na rue François de la Rochefoucauld em Viry-Châtillon (91) e lote cadraçado "Erable 1" localizado na rue des coquelicots em Viry-Châtillon (91) - 195.8 KBPatrimônio - Aquisição de propriedade dos proprietários da residência Bougainville localizada na rue de la Rochefoucauld em Viry-Châtillon (91) para a realização do projeto do bonde entre Massy e Evry (T12E) - 157.0 KBContratosContrato de ônibus Île-de-France Mobilités e RATP 2025-2026 - 12.8 MBContrato Ferroviário-Bonde Île-de-France Mobilités e RATP 2025-2029 - 19.8 MB