Área do proprietário do projeto: o selo Park & Ride

Publicado em

Graças aos investimentos da Île-de-France Mobilités desde 2016, quase 23.305 vagas de estacionamento com o selo Parking Relais estão agora disponíveis em 79 estacionamentos na Île-de-France. Haverá quase 30.000 até o final de 2028.

© Christophe RECOURA - Ile-de-France Mobilités
Baixe o mapa das instalações Park & Ride
Consulte o mapa interativo
Visualizar Dados Abertos

O selo Park & Ride: quais são os objetivos?

O selo Park & Ride tem como objetivo:

  1. Defina uma qualidade homogênea de serviço para todas as instalações Park & Ride financiadas pela Île-de-France Mobilités,
  2. E melhorar a visibilidade do serviço dentro dos centros de intercâmbio.

Os requisitos do selo Park & Ride

O rótulo fornece uma estrutura para 8 princípios de qualidade de serviço voltados para tornar as vagas de estacionamento disponíveis nas instalações Park & Ride atraentes para os viajantes.

1 - A identidade Park & Ride

O proprietário do projeto que deseja obter a etiqueta deve cumprir a carta gráfica definida pela Île-de-France Mobilités para melhorar a visibilidade do serviço.

2 - Limpeza e manutenção

O proprietário do projeto se compromete a implementar métodos de gestão e manutenção para oferecer aos passageiros instalações limpas, atraentes e agradáveis de usar.

3 - Segurança e Proteção

O proprietário do projeto se compromete a manter os dispositivos de segurança do Park and Ride em boas condições e a cumprir as normas de segurança contra incêndio.

4 - Acessibilidade, recepção e informações para passageiros

O Park & Ride é acessível a todos os passageiros e deve fornecer informações visíveis, legíveis e atualizadas para que possam realizar sua viagem intermodal nas melhores condições.

5 - Preços

O proprietário do projeto respeita a lista de preços definida pela etiqueta, dependendo do tipo de equipamento e da zona tarifária do Navigo.

Ele tem a opção de incluir a tarifa zero euro para viajantes com um passe anual ativo Navigo.

6 - Uso do passe Navigo

Com vista a uma visão MaaS, o passe Navigo deve ser usado para acessar o Park & Ride.

7 - Multimodalidade

Dependendo das ambições locais, o Park & Ride deve incluir:

  • Vagas de estacionamento para bicicletas,
  • Motocicletas,
  • Carona e compartilhamento de carros,
  • E ser equipado com estações de recarga para veículos elétricos.

8 - Transparência operacional

O proprietário do projeto comunica à Île-de-France Mobilités todos os dados operacionais que possui anualmente, a fim de se beneficiar dos subsídios operacionais anuais.

Abaixo você encontrará todos os documentos necessários para o rótulo Park-and-Ride:

O selo Park & Ride

 -  416.6 KB

Carta gráfica Park & Ride

 -  562.4 KB

Plano Diretor de Park & Ride

 -  749.4 KB

Livro de Referência Técnica

 -  10.2 MB

A qualidade do serviço do selo Park & Ride

© Christophe RECOURA - Ile-de-France Mobilités
© Christophe RECOURA - Ile-de-France Mobilités

A cada ano, o proprietário do projeto deve cumprir uma série de compromissos de qualidade de serviço que fazem parte do selo Park & Ride.

A Île-de-France Mobilités utiliza várias ferramentas para avaliar o cumprimento dos compromissos de qualidade do serviço :

  • O relatório anual,
  • visitas de compradores misteriosos acompanhadas de um relatório fotográfico,
  • E por aí vai.

Essa avaliação leva à alocação ou não do bônus de acordo com os valores estabelecidos em cada acordo operacional.

Pesquisas de clientes misteriosos

No futuro, os clientes misteriosos passarão a ser conduzidos com mais frequência ao longo do ano. Os resultados serão comunicados ao proprietário para que ações corretivas possam ser tomadas.

Essa evolução tornará possível:

  • garantir a qualidade do serviço Park & Ride aos passageiros durante toda a duração do contrato,
  • compartilhar métodos de avaliação objetivos,
  • e garantir que os bônus sejam processados em tempo hábil.

Os proprietários dos projetos e seus operadores estarão envolvidos na implementação desses novos métodos de monitoramento para uma boa apropriação das novas ferramentas implantadas pela Île-de-France Mobilités.

Que financiamento a Île-de-France Mobilités oferece?

Em termos de investimento, o proprietário do projeto pode se beneficiar de um subsídio máximo de 70% do projeto da Île-de-France Mobilités, com um limite máximo de subsídio:

  • €11.000 por vaga para estacionamentos,
  • e €5.000 por vaga para estacionamentos no solo.

Operação do Park & Ride

Quando um Park and Ride é construído financiado pela Île-de-France Mobilités, o proprietário do projeto se compromete a operar o equipamento por um período de 10 a 30 anos.

Também se compromete a fazer isso em conformidade com o rótulo e a implementar uma política de estacionamento nas proximidades da instalação , de modo que 80% dela seja ocupada por usuários de transporte público.

Fórmula anual de indexação de taxas

As tarifas mensais são reguladas de acordo com o marco de referência de serviço do selo Parking Relais. Esses valores podem ser indexados de acordo com a fórmula de indexação prevista no acordo entre a Île-de-France Mobilités e o proprietário do projeto, especificada no item 5 do selo Park & Ride.

Para facilitar esse cálculo, você encontrará o índice Kn aplicável ao ano atual conforme o ano de certificação nos documentos disponíveis para download neste site.

Procedimento para se beneficiar dos subsídios operacionais

Para comprovar a implementação adequada do rótulo, o proprietário do projeto deve enviar o relatório de atividade do ano N para a Île-de-France Mobilités até 30 de junho do ano N+1, no máximo, para se beneficiar dos dois subsídios operacionais:

  1. O bônus de qualidade do serviço (S1)
  2. O bônus de público (S2),

O bônus S2 pode ser complementado pelo subsídio de compensação de receita (S3*) para os proprietários de projetos que implementam a tarifa zero euro para portadores de passe anual Navigo.

*Para o subsídio S3, o proprietário do projeto pode solicitar um adiantamento para cada ano de operação (ano N). No ano seguinte, esse valor será ajustado de acordo com o uso real registrado no relatório de atividade enviado à Île-de-France Mobilités até 30 de junho do ano N+1, no máximo.

Documentos para a operação do Park & Ride

Relatórios anuais de atividade devem ser inseridos no Sherlock | Île-de-France Mobilités, se necessário, é possível contatar a equipe Park & Ride no seguinte endereço: [email protected]

Modelo para a "folha padrão do relatório simplificado de atividades"

 -  301.5 KB

Modelo de Solicitação de Fundos S3

 -  26.8 KB

Exemplo de tabela de controle de entrada e saída

 -  14.4 KB

Folha de comissionamento do modelo park-and-ride

 -  920.0 KB

Ferramenta para aplicar o índice KN

 -  28.3 KB
Uma pergunta? Confira nossas perguntas frequentes