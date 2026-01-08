Os requisitos do selo Park & Ride

O rótulo fornece uma estrutura para 8 princípios de qualidade de serviço voltados para tornar as vagas de estacionamento disponíveis nas instalações Park & Ride atraentes para os viajantes.

1 - A identidade Park & Ride

O proprietário do projeto que deseja obter a etiqueta deve cumprir a carta gráfica definida pela Île-de-France Mobilités para melhorar a visibilidade do serviço.

2 - Limpeza e manutenção

O proprietário do projeto se compromete a implementar métodos de gestão e manutenção para oferecer aos passageiros instalações limpas, atraentes e agradáveis de usar.

3 - Segurança e Proteção

O proprietário do projeto se compromete a manter os dispositivos de segurança do Park and Ride em boas condições e a cumprir as normas de segurança contra incêndio.

4 - Acessibilidade, recepção e informações para passageiros

O Park & Ride é acessível a todos os passageiros e deve fornecer informações visíveis, legíveis e atualizadas para que possam realizar sua viagem intermodal nas melhores condições.

5 - Preços

O proprietário do projeto respeita a lista de preços definida pela etiqueta, dependendo do tipo de equipamento e da zona tarifária do Navigo.

Ele tem a opção de incluir a tarifa zero euro para viajantes com um passe anual ativo Navigo.

6 - Uso do passe Navigo

Com vista a uma visão MaaS, o passe Navigo deve ser usado para acessar o Park & Ride.

7 - Multimodalidade

Dependendo das ambições locais, o Park & Ride deve incluir:

Vagas de estacionamento para bicicletas,

Motocicletas,

Carona e compartilhamento de carros,

E ser equipado com estações de recarga para veículos elétricos.

8 - Transparência operacional

O proprietário do projeto comunica à Île-de-France Mobilités todos os dados operacionais que possui anualmente, a fim de se beneficiar dos subsídios operacionais anuais.

