O selo Park & Ride: quais são os objetivos?
O selo Park & Ride tem como objetivo:
- Defina uma qualidade homogênea de serviço para todas as instalações Park & Ride financiadas pela Île-de-France Mobilités,
- E melhorar a visibilidade do serviço dentro dos centros de intercâmbio.
Os requisitos do selo Park & Ride
O rótulo fornece uma estrutura para 8 princípios de qualidade de serviço voltados para tornar as vagas de estacionamento disponíveis nas instalações Park & Ride atraentes para os viajantes.
1 - A identidade Park & Ride
O proprietário do projeto que deseja obter a etiqueta deve cumprir a carta gráfica definida pela Île-de-France Mobilités para melhorar a visibilidade do serviço.
2 - Limpeza e manutenção
O proprietário do projeto se compromete a implementar métodos de gestão e manutenção para oferecer aos passageiros instalações limpas, atraentes e agradáveis de usar.
3 - Segurança e Proteção
O proprietário do projeto se compromete a manter os dispositivos de segurança do Park and Ride em boas condições e a cumprir as normas de segurança contra incêndio.
4 - Acessibilidade, recepção e informações para passageiros
O Park & Ride é acessível a todos os passageiros e deve fornecer informações visíveis, legíveis e atualizadas para que possam realizar sua viagem intermodal nas melhores condições.
5 - Preços
O proprietário do projeto respeita a lista de preços definida pela etiqueta, dependendo do tipo de equipamento e da zona tarifária do Navigo.
Ele tem a opção de incluir a tarifa zero euro para viajantes com um passe anual ativo Navigo.
6 - Uso do passe Navigo
Com vista a uma visão MaaS, o passe Navigo deve ser usado para acessar o Park & Ride.
7 - Multimodalidade
Dependendo das ambições locais, o Park & Ride deve incluir:
- Vagas de estacionamento para bicicletas,
- Motocicletas,
- Carona e compartilhamento de carros,
- E ser equipado com estações de recarga para veículos elétricos.
8 - Transparência operacional
O proprietário do projeto comunica à Île-de-France Mobilités todos os dados operacionais que possui anualmente, a fim de se beneficiar dos subsídios operacionais anuais.
Abaixo você encontrará todos os documentos necessários para o rótulo Park-and-Ride:
A qualidade do serviço do selo Park & Ride
A cada ano, o proprietário do projeto deve cumprir uma série de compromissos de qualidade de serviço que fazem parte do selo Park & Ride.
A Île-de-France Mobilités utiliza várias ferramentas para avaliar o cumprimento dos compromissos de qualidade do serviço :
- O relatório anual,
- visitas de compradores misteriosos acompanhadas de um relatório fotográfico,
- E por aí vai.
Essa avaliação leva à alocação ou não do bônus de acordo com os valores estabelecidos em cada acordo operacional.
Pesquisas de clientes misteriosos
No futuro, os clientes misteriosos passarão a ser conduzidos com mais frequência ao longo do ano. Os resultados serão comunicados ao proprietário para que ações corretivas possam ser tomadas.
Essa evolução tornará possível:
- garantir a qualidade do serviço Park & Ride aos passageiros durante toda a duração do contrato,
- compartilhar métodos de avaliação objetivos,
- e garantir que os bônus sejam processados em tempo hábil.
Os proprietários dos projetos e seus operadores estarão envolvidos na implementação desses novos métodos de monitoramento para uma boa apropriação das novas ferramentas implantadas pela Île-de-France Mobilités.
Que financiamento a Île-de-France Mobilités oferece?
Em termos de investimento, o proprietário do projeto pode se beneficiar de um subsídio máximo de 70% do projeto da Île-de-France Mobilités, com um limite máximo de subsídio:
- €11.000 por vaga para estacionamentos,
- e €5.000 por vaga para estacionamentos no solo.
Operação do Park & Ride
Quando um Park and Ride é construído financiado pela Île-de-France Mobilités, o proprietário do projeto se compromete a operar o equipamento por um período de 10 a 30 anos.
Também se compromete a fazer isso em conformidade com o rótulo e a implementar uma política de estacionamento nas proximidades da instalação , de modo que 80% dela seja ocupada por usuários de transporte público.
Fórmula anual de indexação de taxas
As tarifas mensais são reguladas de acordo com o marco de referência de serviço do selo Parking Relais. Esses valores podem ser indexados de acordo com a fórmula de indexação prevista no acordo entre a Île-de-France Mobilités e o proprietário do projeto, especificada no item 5 do selo Park & Ride.
Para facilitar esse cálculo, você encontrará o índice Kn aplicável ao ano atual conforme o ano de certificação nos documentos disponíveis para download neste site.
Procedimento para se beneficiar dos subsídios operacionais
Para comprovar a implementação adequada do rótulo, o proprietário do projeto deve enviar o relatório de atividade do ano N para a Île-de-France Mobilités até 30 de junho do ano N+1, no máximo, para se beneficiar dos dois subsídios operacionais:
- O bônus de qualidade do serviço (S1)
- O bônus de público (S2),
O bônus S2 pode ser complementado pelo subsídio de compensação de receita (S3*) para os proprietários de projetos que implementam a tarifa zero euro para portadores de passe anual Navigo.
*Para o subsídio S3, o proprietário do projeto pode solicitar um adiantamento para cada ano de operação (ano N). No ano seguinte, esse valor será ajustado de acordo com o uso real registrado no relatório de atividade enviado à Île-de-France Mobilités até 30 de junho do ano N+1, no máximo.