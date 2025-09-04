Park and ride, como funciona?

Qual é o preço do Park & Ride?

As vagas de estacionamento estão disponíveis por uma tarifa mensal atraente negociada para assinantes da Navigo, que pode chegar até a "taxa zero euro" em alguns estacionamentos e dentro do limite de vagas disponíveis.

Foco na taxa de euro zero

A assinatura zero euro é feita pelo operador do estacionamento (cidade ou autoridade intermunicipal onde o estacionamento está localizado). É reservado para usuários com um passe anual elegível carregado em seu passe Navigo e que utilizam regularmente o Park & Ride ( mínimo de 9 vagas de estacionamento por mês) e dentro do limite de vagas disponíveis com essa vantagem de preço*.

Como faço para ter acesso à taxa zero-euro?

Como esses estacionamentos não pertencem à Île-de-France Mobilités, o viajante deve consultar o operador do Park and Ride que deseja usar para saber se essa oferta está disponível.

Se essa oferta de tarifa estiver disponível, a assinatura será emitida pelo operador assim que o viajante enviar uma solicitação de assinatura , incluindo comprovante do passe anual Navigo**.

A tarifa zero euro pode ser cancelada se o assinante usar o estacionamento menos de nove vezes para pegar o trem durante o mês e se seu passe anual Navigo não estiver mais ativo. Além disso, o assinante deve comprovar regularmente a validade de seu plano anual. O operador informará o assinante sobre o procedimento de cancelamento no momento do registro.

*Para mais informações, entre em contato diretamente com o operador do estacionamento.

**Sujeito à disponibilidade.