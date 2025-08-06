Para facilitar e promover o transporte de trem para os moradores de Île-de-France nos subúrbios periféricos, foi criado o selo Parking Relais .
Seu objetivo? Identifique estacionamentos em Île-de-France onde é possível estacionar seu veículo rápida e com segurança, a poucos passos da estação, aproveitando uma tarifa preferencial.
Os espaços rotulados atendem aos critérios de qualidade de serviço estabelecidos pela Île-de-France Mobilités. Eles podem acomodar veículos não autorizados na Zona de Baixa Emissão (LEZ), permitindo que os viajantes continuem sua viagem até o coração da região por transporte público.
Aproximadamente 23.305 vagas em 79 estacionamentos disponíveis
Hoje, cerca de 23.305 espaços atendem aos critérios de qualidade de serviço do selo Île-de-France Mobilités, em 79 instalações Park & Ride em serviço.
Graças ao programa de investimentos lançado pela Île-de-France Mobilités em 2016, mais de 11.000 espaços foram financiados. Até o final de 2028, 30.000 vagas rotuladas pela Île-de-France Mobilités estarão disponíveis.
Rotulagem, garantia de serviço para viajantes
- A garantia de encontrar um lugar para assinantes;
- Um requisito de segurança (dispositivos anti-intrusões e anti-estacionamento ilegal, proteção por vídeo, etc.);
- Acesso mais fácil com o uso do passe Navigo ;
- Espaços reservados e equipamentos acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida ;
- Espaços para motocicletas e caronas ;
- Pontos de recarga para veículos elétricos.