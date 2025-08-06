Para facilitar e promover o transporte de trem para os moradores de Île-de-France nos subúrbios periféricos, foi criado o selo Parking Relais .

Seu objetivo? Identifique estacionamentos em Île-de-France onde é possível estacionar seu veículo rápida e com segurança, a poucos passos da estação, aproveitando uma tarifa preferencial.

Os espaços rotulados atendem aos critérios de qualidade de serviço estabelecidos pela Île-de-France Mobilités. Eles podem acomodar veículos não autorizados na Zona de Baixa Emissão (LEZ), permitindo que os viajantes continuem sua viagem até o coração da região por transporte público.