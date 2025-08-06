O que é Park & Ride?

Publicado em

As assinaturas Park & Ride facilitam o acesso ao transporte público nos subúrbios externos, com vagas de estacionamento seguras a poucos passos do trem.

Park & Ride em Esbly, em Seine-et-Marne (77)
Park & Ride em Esbly, em Seine-et-Marne (77)

Para facilitar e promover o transporte de trem para os moradores de Île-de-France nos subúrbios periféricos, foi criado o selo Parking Relais .

Seu objetivo? Identifique estacionamentos em Île-de-France onde é possível estacionar seu veículo rápida e com segurança, a poucos passos da estação, aproveitando uma tarifa preferencial.

Os espaços rotulados atendem aos critérios de qualidade de serviço estabelecidos pela Île-de-France Mobilités. Eles podem acomodar veículos não autorizados na Zona de Baixa Emissão (LEZ), permitindo que os viajantes continuem sua viagem até o coração da região por transporte público.

Aproximadamente 23.305 vagas em 79 estacionamentos disponíveis

Hoje, cerca de 23.305 espaços atendem aos critérios de qualidade de serviço do selo Île-de-France Mobilités, em 79 instalações Park & Ride em serviço.

Graças ao programa de investimentos lançado pela Île-de-France Mobilités em 2016, mais de 11.000 espaços foram financiados. Até o final de 2028, 30.000 vagas rotuladas pela Île-de-France Mobilités estarão disponíveis.

Consulte o mapa das instalações Park & Ride em Île-de-France

Rotulagem, garantia de serviço para viajantes

  • A garantia de encontrar um lugar para assinantes;
  • Um requisito de segurança (dispositivos anti-intrusões e anti-estacionamento ilegal, proteção por vídeo, etc.);
  • Acesso mais fácil com o uso do passe Navigo ;
  • Espaços reservados e equipamentos acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida ;
  • Espaços para motocicletas e caronas ;
  • Pontos de recarga para veículos elétricos.
E como isso funciona?