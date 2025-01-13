2025: as coisas estão se movendo no transporte público na Île-de-France
O transporte está passando por uma revolução na Île-de-France
Duas tarifas simples para viajar para qualquer lugar na Île-de-France
Simples e vantajosas, duas tarifas simples agora dão acesso a toda a região (exceto aeroportos) desde 1º de janeiro de 2025:
- O Bilhete Metro-Trem-RER: você pega o trem, o RER ou o metrô*? Uma viagem agora custará €2,50, independentemente do seu destino, mesmo que você vá para o outro lado da Île-de-France
- O Bilhete de Ônibus-Bonde: você pega o ônibus ou o bonde? Sua viagem será cobrada €2, independentemente do destino
*Os bondes T11, T12 e T13, anteriormente sujeitos à tarifa Origin-Destination, estarão acessíveis inicialmente com um Bilhete Metro-Trem-RER por alguns meses antes de estarem disponíveis com um Bilhete Ônibus-Bonde.
O serviço Navigo Liberté+ acessível em toda a região e em breve disponível em smartphones
O serviço Navigo Liberté+ , que permite viajar a um preço vantajoso e pagar no mês seguinte apenas pelas viagens realizadas, está finalmente sendo estendido a toda a Île-de-France.
A boa notícia? Hoje, disponível apenas como passe, chega para smartphones (Android e iOS) na primavera de 2025.
Conforto a bordo: metrôs, RER, bondes e ônibus cada vez mais modernos
A Nova Geração RER é implantada nas linhas D e E
A Nova Geração RER (RER NG), que já transportava milhões de passageiros no RER E, chegou à linha D em 15 de dezembro de 2024.
Em 2025, este novo RER acessível, elétrico e confortável continuará sua implantação com o seguinte:
- No RER D: 132 trens além dos 20 trens Regio 2N
- No RER E : o RER NG continua sendo implantado na linha durante 2025 e servirá a extensão da linha até Mantes-la-Jolie até 2027
O metrô do futuro chega na linha 10
Você deve saber disso? O metrô do futuro, o MF19, está chegando gradualmente às linhas 3, 3 bis, 7, 7 bis, 8, 10, 12 e 13 até 2033.
Começando pela linha 10: os testes começam no primeiro trimestre de 2025 antes de abrir para passageiros no final do ano!
Você sabia?
Desde 2016, 1200 metrôs, trens, RER e bondes novos ou reformados chegaram às suas linhas
Um bonde novinho para a linha T1
Chegando à linha T1 em 11 de dezembro de 2024, o bonde novinho da linha mais antiga da rede Île-de-France Mobilités continua substituindo os bondes antigos por veículos 100% novos até o verão de 2025.
Mais espaçoso, 100% acessível, com ar-condicionado, elétrico e equipado com telas de informações para passageiros e tomadas USB, representa o futuro do transporte desejado pela Île-de-France Mobilités.
Ônibus limpos, em toda a Île-de-France
O ano de 2025 marca o fim do uso de combustível diesel em toda a frota de ônibus da rede Île-de-France Mobilités em Paris e nos subúrbios internos, antes da total descarbonização dos ônibus em toda a região até 2029.
Uma oferta de transporte reforçada para simplificar suas viagens
C1: o primeiro bonde de cabo na Île-de-France abre suas portas
Entre Créteil - Pointe du Lac e Villeneuve-Saint-Georges, o C1 Cable, um teleférico acessível e elétrico, transportará mais de 10.000 passageiros por dia na segunda metade de 2025.
Carona: 12 linhas criadas e uma aplicação dedicada
Até 2026, 12 linhas dedicadas ao carona permitirão que os moradores de Île-de-France, especialmente na Grande Área Metropolitana, cheguem facilmente ao trabalho, transporte e às principais estações da região.
Para reservar suas viagens, os passageiros terão acesso a uma plataforma nas cores da Île-de-France Mobilités, disponível diretamente pelo aplicativo IDF Mobilités.
As três primeiras linhas foram inauguradas em 1º de janeiro de 2025 no planalto de Saclay:
- Cernay-la-Ville <> Christ-de-Saclay (linha RD 306)
- Guyancourt <> Saint-Rémy-Lès-Chevreuse/Gif-Croix de Fer (linha RD 36)
- Orsay <> Vélizy (Linha N118).
Logo serão seguidas por outras 9 nos subúrbios externos (o trajeto das outras nove linhas está atualmente em desenvolvimento).
Transporte cada vez mais seguro
100 agentes para a Brigada Regional de Segurança de Transporte (BRT)
Como legado dos Jogos de Paris 2024, a Brigada de Segurança do Transporte tem sido implantada na rede para garantir a segurança desde o verão de 2024. Inicialmente composta por 50 agentes, a brigada está dobrando sua equipe em 2025, para complementar o trabalho dos 3.000 agentes de segurança já presentes na rede.
Um novo conselho estratégico de segurança para fortalecer a segurança dos passageiros no transporte
A Île-de-France Mobilités acaba de criar um novo conselho estratégico dedicado à segurança. Seu objetivo? Reunindo todos os envolvidos para encontrar soluções e melhorar a segurança do seu transporte diário.
Mas também...
- A inauguração da estação de metrô Villejuif-Gustave Roussy na linha 14, em janeiro de 2025
- A entrada em funcionamento da linha de ônibus Tzen 4 entre Viry-Châtillon e Corbeil-Essonnes , que substituirá a linha 402
- A criação de um ônibus direto entre Paris > Juvisy > Malesherbes. Mudança de programa para o eixo Gare de Lyon > Malesherbes/Corbeil-Juvisy da linha D do RER, que agora será direto com várias viagens diárias de ida e volta, o primeiro passo antes da criação de uma futura linha S
- O RER E atinge sua oferta completa de transporte entre Nanterre-La-Folie, Chelles-Gournay e Tournan, com uma viagem de apenas cerca de dez minutos entre La Défense de Saint-Lazare ou a Gare du Nord, e a dessaturação do RER A e B.
- Novas instalações de estacionamento para bicicletas continuam sendo criadas ao redor das estações, com o objetivo de 140.000 vagas até 2030. Assim como em Noisy-le-Grand Mont d'Est (180 vagas seguras), L'Hay-les-Roses (200 vagas livres) e Joinville (134 vagas para vestiários e 46 vagas de acesso livre).
- Um número unificado para as relações com passageiros : os 106 números diferentes de atendimento ao cliente serão substituídos por um único número em 2025. O serviço marca um primeiro passo nos subúrbios externos no primeiro trimestre de 2025 com ônibus, e será generalizado para outros modos ao longo do ano.