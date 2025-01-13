2025: as coisas estão se movendo no transporte público na Île-de-France

O transporte está passando por uma revolução na Île-de-France

Duas tarifas simples para viajar para qualquer lugar na Île-de-France

Simples e vantajosas, duas tarifas simples agora dão acesso a toda a região (exceto aeroportos) desde 1º de janeiro de 2025:

O Bilhete Metro-Trem-RER: você pega o trem, o RER ou o metrô* ? Uma viagem agora custará €2,50 , independentemente do seu destino, mesmo que você vá para o outro lado da Île-de-France

Uma viagem agora custará , independentemente do seu destino, mesmo que você vá para o outro lado da Île-de-France O Bilhete de Ônibus-Bonde: você pega o ônibus ou o bonde? Sua viagem será cobrada €2, independentemente do destino

*Os bondes T11, T12 e T13, anteriormente sujeitos à tarifa Origin-Destination, estarão acessíveis inicialmente com um Bilhete Metro-Trem-RER por alguns meses antes de estarem disponíveis com um Bilhete Ônibus-Bonde.

O serviço Navigo Liberté+ acessível em toda a região e em breve disponível em smartphones

O serviço Navigo Liberté+ , que permite viajar a um preço vantajoso e pagar no mês seguinte apenas pelas viagens realizadas, está finalmente sendo estendido a toda a Île-de-France.

A boa notícia? Hoje, disponível apenas como passe, chega para smartphones (Android e iOS) na primavera de 2025.