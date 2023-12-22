Filas dedicadas ao carona para suas viagens na Île-de-France
Você sabia? 900.000 pessoas usam carona todos os dias para ir trabalhar.
Bom para o bolso, para economizar tempo e para o planeta, o carona é uma das soluções de mobilidade preferidas pelos moradores de Île-de-France, além do transporte público.
Desde 2017, a Île-de-France Mobilités tem investido no desenvolvimento do carona
Incentivar os moradores de Île-de-France a escolherem mobilidade mais responsável exige o desenvolvimento de um transporte público mais confortável e acessível e a transformação da nossa relação com o carro, tornando-o, juntos, mais ecológico.
Para isso, e para facilitar o acesso ao transporte público para os moradores de Île-de-France que estão mais distantes dela, a Île-de-France Mobilités está investindo no desenvolvimento do carona com, em 2023, 2 milhões de viagens subsidiadas.
O carona continua se desenvolvendo em Île-de-France com...
Novas linhas dedicadas ao carona e uma aplicação dedicada
A partir de 2025, linhas dedicadas ao carona permitirão que moradores de Île-de-France, especialmente nos Subúrbios da Grande Região, cheguem facilmente ao seu local de trabalho, transporte público ou estações de trem principais da região.
O que é uma linha de carona?
Viagens de carro, reservadas por aplicativo, para serem compartilhadas com outros moradores da Île-de-France em rotas pré-definidas e conectadas à rede de transporte público da Île-de-France.
Um app para reservar todas as suas corridas
Para reservar suas viagens, os residentes da Île-de-France têm uma inscrição nas cores da Île-de-France Mobilités "Lignes de covoiturage IDFM"disponível para download no iOS e Android a partir de 28 de abril de 2025.
Vamos reunir o que está indo na mesma direção: as outras iniciativas de carona na Île-de-France
- 2 brinquedos* por dia oferecidos aos assinantes*. E em tempos de interrupção no transporte social, carona gratuita é oferecida a todos os residentes de Île-de-France – assinantes ou não
- 1 bônus, pago ao motorista, que pode chegar a até 3 euros por passageiro em um dia normal, e 4,50 euros durante períodos de greves ou picos de poluição,
- 3 aplicativos parceiros de carona : Blablacar Daily, Mobicoop e Karos
- Até 150 euros/mês e 1.800 euros de economia anual para um funcionário que faz carona.
*Navigo Month, Navigo Annual, Navigo Senior, Navigo Solidarity (75 e 50%), Navigo Solidarité Gratuit, imagine R e Amethyst.
*As viagens gratuitas devem respeitar uma zona de 30 km em Île-de-France.
**Este sistema está sujeito à decisão do Departamento da Île-de-France ou da prefeitura, você será notificado pelo operador de carona.