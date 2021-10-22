Estudo da Airparif: em Île-de-France, ônibus poluem menos
Um estudo em grande escala, em condições reais
Ônibus menos poluentes na Île-de-France? Isso está se tornando realidade. É a Airparif que confirma isso e é a Île-de-France Mobilités que está comprometida com isso.
Por dois anos, o instituto conduziu um estudo em grande escala para medir, em condições reais de operação, a taxa de emissões de poluentes atmosféricos por ônibus na região de Paris.
Resultado? Menos poluentes, isso é um número!
Os resultados deste estudo: uma redução de cerca de um terço nas emissões anuais de óxidos de nitrogênio (NOx) e partículas em suspensão (PN) e nas emissões de CO2 dos ônibus em menos de 5%.
Esses números encorajadores podem ser explicados pela política de substituir os ônibus mais poluentes realizados pela Île-de-France Mobilités.
A substituição, entre 2014 e 2020, pela Île-de-France Mobilités, de mais de 2.000 ônibus (Euro II, III e IV) de uma frota inicial de mais de 9.000 veículos por ônibus mais novos (Euro VI, híbridos, a GNC e elétricos)reduziu as emissões anuais de óxidos de nitrogênio (NOx) e partículas de escape (PN) em cerca de um terço e as emissões de CO2 dos ônibus em menos de 5%.
Ao mesmo tempo, a oferta de transporte se desenvolveu com mais de 1.000 ônibus recentes adicionais.
Ônibus a diesel, híbridos e ônibus a GNV: todos testados
O estudo Airparif foi realizado em 1600 viagens em condições reais de tráfego e uso : com passageiros, clima variável, em linhas parisienses, mas também nos subúrbios internos e externos, levando em conta as emissões específicas causadas por partidas a frio.
28 ônibus com diferentes padrões e tecnologias foram testados : ônibus Euro IV Diesel, Euro VI Diesel, Euro VI híbridos e Euro VI CNG (Gás Natural Comprimido). Ônibus Euro V foram deliberadamente excluídos do escopo do estudo, pois não houve avanços tecnológicos significativos entre veículos Euro IV e Euro V.
Quais alavancas podem ser usadas para reduzir as emissões?
O estudo conduzido pela Airparif identificou vários fatores que influenciam as emissões de poluentes.
- A tecnologia do motor do veículo – e é nessa alavanca principal que a Île-de-France Mobilités intervém, eventualmente substituindo todos os seus ônibus a diesel por ônibus elétricos ou BioNGV
- Os diferentes sistemas de controle de poluição, seus ajustes e manutenção: a operação não ótima dos sistemas de controle de poluição pode causar emissões de NOx ou NO2 de 10 a 100 vezes maiores. Essa situação, que raramente é encontrada durante o estudo, pode levar a uma grande variabilidade nas emissões
- A temperatura do escapamento : quando está muito baixa, pode impedir que o sistema de controle de poluição opere de forma ideal e, assim, aumentar as emissões de NOx
- Temperatura ambiente e partida a frio : com um motor frio, ou com um motor quente durante baixa temperatura ambiente, as condições de combustão e operação dos sistemas de controle de poluição nem sempre são ideais, levando a um aumento nas emissões de NOx. Uma temperatura ambiente baixa também pode prolongar o tempo de partida a frio
- Modo de direção : Uma direção menos suave pode levar a emissões mais altas de CO2 e partículas. No entanto, veículos novos geralmente são menos influenciados por esse parâmetro.
Até 2022
Para garantir que haja cada vez menos ônibus poluentes nas estradas da Île-de-France, a ação da Île-de-France Mobilités para melhorar a qualidade do ar continua com renovações de veículos que continuam. Um compromisso de longo prazo, os resultados mais recentes, medidos novamente pela Airparif, serão divulgados no primeiro trimestre de 2022.