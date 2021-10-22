Estudo da Airparif: em Île-de-France, ônibus poluem menos

Resultado? Menos poluentes, isso é um número!

Os resultados deste estudo: uma redução de cerca de um terço nas emissões anuais de óxidos de nitrogênio (NOx) e partículas em suspensão (PN) e nas emissões de CO2 dos ônibus em menos de 5%.

Esses números encorajadores podem ser explicados pela política de substituir os ônibus mais poluentes realizados pela Île-de-France Mobilités.

A substituição, entre 2014 e 2020, pela Île-de-France Mobilités, de mais de 2.000 ônibus (Euro II, III e IV) de uma frota inicial de mais de 9.000 veículos por ônibus mais novos (Euro VI, híbridos, a GNC e elétricos)reduziu as emissões anuais de óxidos de nitrogênio (NOx) e partículas de escape (PN) em cerca de um terço e as emissões de CO2 dos ônibus em menos de 5%.

Ao mesmo tempo, a oferta de transporte se desenvolveu com mais de 1.000 ônibus recentes adicionais.