O aplicativo Vianavigo está evoluindo!
Nota: em janeiro de 2021, o Vianavigo tornou-se o aplicativo Île-de-France Mobilités!
Uma tela inicial novinha, só para você
A tela inicial do aplicativo Vianavigo agora oferece um painel dinâmico para que você possa ter facilmente todas as informações necessárias. Próximas paradas nas suas paradas favoritas, rotas salvas... Cabe a você decidir o que é mais importante para você e acessá-lo diretamente pela sua página inicial.
No topo desta nova página inicial, a função "ao meu redor" vai te apoiar onde quer que esteja na Île-de-France. Basta tocar neste mapa e você descobrirá todas as estações e paradas próximas, mas também as estações Vélib' ou o Estacionamento para Bicicletas. Claro, você pode filtrar sua busca de acordo com o(s) modo(s) de transporte que preferir: RER, trem, metrô, bonde, ônibus, bicicleta ou carona.
Com as próximas passagens em tempo real, você economiza tempo
Para que você possa adaptar sua rota de acordo com as condições de trânsito, o aplicativo Vianavigo agora oferece rotas incluindo tempos de trânsito em tempo real, na maior parte da rede de transporte, seja você morando em Paris, Bondy ou Melun.
De fato, se as próximas travessias em tempo real já estavam disponíveis em versões anteriores do Vianavigo, agora estão disponíveis para mais linhas, especialmente nos subúrbios externos, então aproveite!
Além de serem acessíveis diretamente pela tela inicial para suas paradas favoritas, as próximas passagens também serão exibidas durante suas buscas de rota para que você possa escolher a rota mais adequada no momento da busca.
E por que não modos alternativos de transporte?
Para ajudar você a chegar ao seu destino, soluções alternativas também serão oferecidas a você. Entre elas, bicicletas self-service e carona. Tantas soluções econômicas, fáceis de usar e ecológicas que vão economizar tempo em suas viagens, sejam elas diárias (tarefas de casa) ou ocasionais. Esses meios de transporte também oferecem soluções em caso de interrupções na sua linha.
Para lembrar, a Île-de-France Mobilités trabalha em parceria com os maiores players franceses do setor (BlaBlaLines, Karos, Klaxit e OuiHop para viagens à Île-de-France, Boogi, Clem', Rezo Pouce e Covoit'ici para viagens feitas em territórios específicos como o planalto de Roissy, Yvelines ou Vexin).
Seus planos, mesmo offline
Encontre todos os mapas da rede de transporte público em um único clique! Entusiastas de mapas poderão navegar pelo plano regional de transporte offline, ou baixar e consultar todos os mapas regionais e locais.
Informações detalhadas sobre os passageiros graças aos feeds do Twitter
Ainda na área de inovações, a adição de feeds do Twitter para linhas que as têm permitirá que você seja informado sobre quaisquer interrupções e obras – em andamento ou futuras – em sua rota.
A seção de Compras envolvida
Há mais de um ano, é possível comprar seus bilhetes de transporte pelo seu smartphone e carregá-los diretamente no seu passe Navigo. Esse recurso também está evoluindo, com a possibilidade de pagar suas compras diretamente via Samsung Pay. Se você tem um celular compatível e o aplicativo Samsung Pay, agora pode usá-lo para pagar seus bilhetes de transporte no Vianavigo com um clique.
Com o aplicativo Vianavigo, você também pode validar com seu smartphone (que então substitui seu passe). Agora você pode facilmente visualizar seus três últimos commits. Durante uma validação recente, esta última também é exibida em uma notificação para confirmar que foi levada em consideração.
Um novo projeto adaptado ao da rede de transporte da Île-de-France
Por fim, você encontrará mudanças gráficas tanto no aplicativo quanto na versão web do Vianavigo. Assim como seus ônibus ou metrôs, o aplicativo adota as cores da Île-de-France Mobilités , o que possibilita padronizar toda a rede da Île-de-France.
A sinalização não deve ficar atrás, com o surgimento de novos pictogramas dedicados aos diferentes meios de transporte. Essa sinalização, desenvolvida com base em inúmeros estudos de passageiros, está sendo implementada gradualmente na rede ao mesmo tempo.
O objetivo do Île-de-France Mobilités é facilitar a compreensão e leitura dos passageiros em toda a região da Île-de-France, possuindo um único sistema de referência gráfica.
Em janeiro de 2021, o aplicativo Vianavigo adotou um novo nome: Île-de-France Mobilités. A versão web também se juntou ao site da Île-de-France Mobilités por meio da seção Me Passer. Desta vez, a função de recarregar o passe do smartphone foi disponibilizada no iPhone: