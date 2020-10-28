O aplicativo Vianavigo está evoluindo!

Nota: em janeiro de 2021, o Vianavigo tornou-se o aplicativo Île-de-France Mobilités!

Uma tela inicial novinha, só para você

A tela inicial do aplicativo Vianavigo agora oferece um painel dinâmico para que você possa ter facilmente todas as informações necessárias. Próximas paradas nas suas paradas favoritas, rotas salvas... Cabe a você decidir o que é mais importante para você e acessá-lo diretamente pela sua página inicial.

No topo desta nova página inicial, a função "ao meu redor" vai te apoiar onde quer que esteja na Île-de-France. Basta tocar neste mapa e você descobrirá todas as estações e paradas próximas, mas também as estações Vélib' ou o Estacionamento para Bicicletas. Claro, você pode filtrar sua busca de acordo com o(s) modo(s) de transporte que preferir: RER, trem, metrô, bonde, ônibus, bicicleta ou carona.