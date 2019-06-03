Os bilhetes de transporte em Île-de-France estão mudando

O Navigo no smartphone

O passe Navigo e alguns ingressos já estão disponíveis nos smartphones!

Esse serviço está disponível tanto em smartphones Android com chip com função NFC, via aplicativo Vianavigo, quanto em certos smartphones Samsung integrando um chip seguro que permite o armazenamento de tickets. Esse serviço é além dos bilhetes de papelão e do passe Navigo, não os substitui, mas oferece um serviço mais adaptado para novos usos.

Você sabia? O aplicativo Vianavigo também permite comprar bilhetes de transporte e carregá-los no seu smartphone!

Você pode encontrar todas as informações sobre ingressos para smartphone na página dedicada.