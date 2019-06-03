Os bilhetes de transporte em Île-de-France estão mudando
Navigo Easy
Dedicado a viajantes ocasionais, o Navigo Easy é um passe sem contato para carregar seus bilhetes e certos passes curtos. Acessível a todos e sem compromisso, você poderá carregar seus livros de bilhetes, passagens do aeroporto, vários pacotes etc... no mesmo meio. Como não é nominativo, pode ser emprestado a outras pessoas.
O passe Navigo Easy está disponível nos guichês das estações da Île-de-France.
O Navigo no smartphone
O passe Navigo e alguns ingressos já estão disponíveis nos smartphones!
Esse serviço está disponível tanto em smartphones Android com chip com função NFC, via aplicativo Vianavigo, quanto em certos smartphones Samsung integrando um chip seguro que permite o armazenamento de tickets. Esse serviço é além dos bilhetes de papelão e do passe Navigo, não os substitui, mas oferece um serviço mais adaptado para novos usos.
Você sabia? O aplicativo Vianavigo também permite comprar bilhetes de transporte e carregá-los no seu smartphone!
Você pode encontrar todas as informações sobre ingressos para smartphone na página dedicada.
Navigo Liberté +
O Navigo Liberté+ é um novo pacote para viajar com total liberdade: permite viajar de transporte e ser cobrado no mês seguinte pelas viagens realmente realizadas.
Chega de esperar na bilheteria e nas máquinas para comprar ingressos ou recarregar! Além disso, as transferências serão gratuitas entre ônibus e metrô ou entre bonde e metrô.
Inicialmente, ele é implantado no perímetro geográfico do bilhete T+ (metrô, ônibus, bonde e RER em Paris), no funicular de Montmartre, no Tzen, OrlyBus e RoissyBus.
Você tem interesse no Navigo Liberté +? Encontre todas as informações sobre o Navigo Liberté+ ou assine diretamente o Navigo Liberté +!
Mais confiável e ambientalmente correto do que o bilhete magnético
Jogado na rua, um bilhete de metrô demora um ano para se decompor, tão longo quanto uma bituca de cigarro. São vendidos 550 milhões de ingressos a cada ano. Navigo Liberté + e Easy possibilitarão substituir a venda de bilhetes de papelão e reduzir drasticamente o número deles. Eles também têm a vantagem de não desmagnetizar.
Para mais informações, veja o comunicado dedicado ao Navigo Liberté+ e Navigo Easy.
Para se manter informado sobre o Smart Navigo, não hesite em assinar a newsletter do site actus.lab.vianavigo.com.
Veja também: o bilhete SMS para ônibus nos subúrbios periféricos
Desde 1º de setembro de 2018, você pode comprar uma passagem de ônibus nos subúrbios periféricos usando seu celular e sem necessidade de troco: ao enviar um código, você receberá um bilhete na forma de SMS e será debitado diretamente da sua conta de celular.
Esse experimento ocorreu em 8 redes de ônibus nos subúrbios periféricos e por um período de 15 meses. O SMS Ticket já está disponível para todos os ônibus em Île-de-France.
Saiba mais: Ingresso por SMS.