Fête de la musique 2025: oferta individual e filas abertas a noite toda

Viaje sem contar com o pacote Fête de la Musique por €4,20!

Este ano, aproveite ao máximo a Fête de la Musique com um pacote especial e ilimitado (preço: 4,20 euros).

O que a torna especial? Ele permite que você faça um número ilimitado de viagens em todas as redes da Île-de-France (exceto Orlyval), de 21 de junho às 17h até o dia seguinte, às 7h do dia 22 de junho.

Você tem assinatura do Navigo ou do Imagine R?

Não entre em pânico! Você pode usar sua assinatura como faria em outros dias.

Como comprar o pacote Fête de la Musique?