Fête de la musique 2025: oferta individual e filas abertas a noite toda
Viaje sem contar com o pacote Fête de la Musique por €4,20!
Este ano, aproveite ao máximo a Fête de la Musique com um pacote especial e ilimitado (preço: 4,20 euros).
O que a torna especial? Ele permite que você faça um número ilimitado de viagens em todas as redes da Île-de-France (exceto Orlyval), de 21 de junho às 17h até o dia seguinte, às 7h do dia 22 de junho.
Você tem assinatura do Navigo ou do Imagine R?
Não entre em pânico! Você pode usar sua assinatura como faria em outros dias.
Como comprar o pacote Fête de la Musique?
- em um passe Navigo Easy de uma máquina de bilhetes (na estação ou na estação) ou no aplicativo IDF Mobilités
- ou carregar (e usar!) diretamente do app IDF Mobilitésem telefones Android ou iPhone compatíveis (não disponível no Apple Maps)
Quais linhas permanecem abertas na noite da Fête de la Musique?
Para a Fête de la Musique: metrô, RER, trens, bondes e ônibus noturnos serão seus melhores amigos para aproveitar plenamente os muitos concertos.
Metrô e RER
5 linhas RER (A, B, C, D e E), 6 linhas de metrô (1, 2, 4, 6, 9 e 14) continuarão atendendo algumas estações além do final do serviço usual (ou seja, domingo 22, por volta das 00:30).
Mas tenha cuidado, nem todas as entradas dessas estações estarão necessariamente abertas.
Todas as estações RER A, B e E (entre Gare de l'Est e Chelles, e Gare de l'Est e Tournan) serão atendidas.
Trens, bondes e RER
Além das 5 linhas RER (A, B, C, D e E), ao final do serviço habitual, você poderá usar as linhas H, J, L, N, P e R do Transilien (mas apenas entre Melun e Montereau) e a linha de bonde T4, durante toda a noite (entre Aulnay-sous-Bois, Bondy e o Hospital Montfermeil).
- Vale notar que ônibus circularão entre Conflans Sainte-Honorine, Les Mureaux e Mantes-la-Jolie. As frequências variam dependendo da linha.
Ônibus noturno
A rede de ônibus noturnos, em operação das 0h30 às 05h30, será adaptada naquela noite de acordo com as restrições de tráfego, perímetros de segurança e, além da rede ferroviária (trem, RER, metrô).