Fête de la musique 2022: oferta individual e filas abertas a noite toda

Viaje sem contar com o pacote Fête de la Musique por €3,50!

A Île-de-France Mobilités está novamente oferecendo um pacote especial a 3,50 euros este ano.

Você pode carregar este pacote:

O que a torna especial? É simples! Ele permitirá que você faça um número ilimitado de viagens em todas as redes da Île-de-France (exceto Orlyval), de 21 de junho, das 17h até as 7h do dia seguinte.

  • Você tem assinatura do Navigo ou do Imagine R? Não entre em pânico! Claro, os passes e passagens de viagem habituais continuam válidos sob as mesmas condições dos outros dias.

Aproveite ao máximo sua noite com o transporte aberto a noite toda!

Para a Fête de la Musique, esqueça a permissão da meia-noite! De fato, um serviço noturno é implementado em 21 de junho : metrôs, trens, RER, bondes e ônibus Noctilien serão seus melhores amigos para aproveitar plenamente os muitos shows.

Metrô e RER

4 linhas RER (A, B, C e D), 6 linhas de metrô (1, 2, 5, 6, 9 e 14) continuarão atendendo certas estações ao final do serviço usual de terça-feira (por volta das 00h30). Mas tenha cuidado, nem todas as entradas dessas estações estarão necessariamente abertas.

Linhas do metrô e RER em serviço, na noite de 21 de junho de 2022
Trens, bondes e RER

Além das 4 linhas RER (A, B, C e D), ao final do serviço habitual você pode usar as linhas Transilien H, J, N, P e R (mas esta apenas entre Melun e Montereau) durante toda a noite.

  • Vale notar que ônibus circularão entre Conflans Sainte-Honorine, Les Mureaux e Mantes-la-Jolie. As frequências variam dependendo da linha.

O bonde T4 fará a ligação entre Bondy e Aulnay sous Bois.

Mapa e frequências das linhas de trem, RER e bonde em operação na noite de 21 de junho de 2022
Ônibus Noctilien

A rede Noctilien, em operação das 0h30 às 05h30, será adaptada naquela noite de acordo com as restrições de tráfego, perímetros de segurança e, além da rede ferroviária (trem, RER, metrô).

Mapa das linhas Noctilien, em operação durante a noite de 21 de junho de 2022
Quer consultar, ou até mesmo imprimir, os três planos ao mesmo tempo?