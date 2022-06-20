Fête de la musique 2022: oferta individual e filas abertas a noite toda
Viaje sem contar com o pacote Fête de la Musique por €3,50!
A Île-de-France Mobilités está novamente oferecendo um pacote especial a 3,50 euros este ano.
Você pode carregar este pacote:
- com um passe Navigo Easy de uma máquina de venda automática; na estação ou dentro da estação
- ou carregue (e use!) diretamente do aplicativo Île-de-France Mobilités com seu celular Android compatível
O que a torna especial? É simples! Ele permitirá que você faça um número ilimitado de viagens em todas as redes da Île-de-France (exceto Orlyval), de 21 de junho, das 17h até as 7h do dia seguinte.
- Você tem assinatura do Navigo ou do Imagine R? Não entre em pânico! Claro, os passes e passagens de viagem habituais continuam válidos sob as mesmas condições dos outros dias.
Aproveite ao máximo sua noite com o transporte aberto a noite toda!
Para a Fête de la Musique, esqueça a permissão da meia-noite! De fato, um serviço noturno é implementado em 21 de junho : metrôs, trens, RER, bondes e ônibus Noctilien serão seus melhores amigos para aproveitar plenamente os muitos shows.
Metrô e RER
4 linhas RER (A, B, C e D), 6 linhas de metrô (1, 2, 5, 6, 9 e 14) continuarão atendendo certas estações ao final do serviço usual de terça-feira (por volta das 00h30). Mas tenha cuidado, nem todas as entradas dessas estações estarão necessariamente abertas.
Trens, bondes e RER
Além das 4 linhas RER (A, B, C e D), ao final do serviço habitual você pode usar as linhas Transilien H, J, N, P e R (mas esta apenas entre Melun e Montereau) durante toda a noite.
- Vale notar que ônibus circularão entre Conflans Sainte-Honorine, Les Mureaux e Mantes-la-Jolie. As frequências variam dependendo da linha.
O bonde T4 fará a ligação entre Bondy e Aulnay sous Bois.
Ônibus Noctilien
A rede Noctilien, em operação das 0h30 às 05h30, será adaptada naquela noite de acordo com as restrições de tráfego, perímetros de segurança e, além da rede ferroviária (trem, RER, metrô).