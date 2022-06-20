Fête de la musique 2022: oferta individual e filas abertas a noite toda

Viaje sem contar com o pacote Fête de la Musique por €3,50!

A Île-de-France Mobilités está novamente oferecendo um pacote especial a 3,50 euros este ano.

Você pode carregar este pacote:

com um passe Navigo Easy de uma máquina de venda automática; na estação ou dentro da estação

ou carregue (e use!) diretamente do aplicativo Île-de-France Mobilités com seu celular Android compatível

O que a torna especial? É simples! Ele permitirá que você faça um número ilimitado de viagens em todas as redes da Île-de-France (exceto Orlyval), de 21 de junho, das 17h até as 7h do dia seguinte.