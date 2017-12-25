A estação Saint-Lazare será equipada com pórticos para maior segurança

A Île-de-France Mobilités está financiando toda a instalação desses novos pórticos, ou seja, 14 milhões de euros.

Esse novo equipamento substituirá quase 1.800 catracas nas estações da Île-de-France, algumas das quais têm mais de 30 anos. Eles se adaptam perfeitamente a grandes fluxos de passageiros graças a melhores sistemas de detecção (especialmente para crianças) e portas pivotantes. Eles também gerenciam muito melhor a passagem de pessoas com mobilidade reduzida.