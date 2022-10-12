Gare du Nord: em breve uma estação de ecoônibus e um parque de bicicletas XXL

Halle vélos: "o maior estacionamento seguro para bicicletas da França"

Mas o projeto Horizon 2024 também é um impulso para a mobilidade ativa, especialmente para o ciclismo.

É preciso dizer que o estacionamento para bicicletas perto da Gare du Nord está atualmente muito baixo e em grande parte superocupado. Por isso, a Île-de-France Mobilités e seus parceiros estão investindo na criação de um vasto pavilhão de bicicletas com 1186 vagas. "Será simplesmente o maior estacionamento seguro para bicicletas da França", disse Delphine Bürkli, prefeita do 9º arrondissement de Paris e membro do conselho da Île-de-France Mobilités.

Este novo Parque de Bicicletas Mobilité Île-de-France oferecerá:

712 vagas em racks de dois andares com bitola padrão (bicicletas convencionais)

440 vagas em racks de bitola larga de dois andares (mountain bikes, e-bikes, etc.)

Cerca de trinta vagas para bicicletas especiais: bicicletas de carga com caixa, bicicletas extensas, bicicletas com acessórios (assentos infantis, cestas, etc.)

Presença humana e equipamentos

E para encontrar um espaço nesse grande salão mais rapidamente, um sistema de contagem por vídeo com informações de luz indicará o número de vagas disponíveis em tempo real. Quem estiver com pressa vai agradecer! Os becos serão numerados e bancos, armários e pontos de água estarão disponíveis para os usuários.

Uma recepção humanizada também fornecerá conselhos e ajuda com assinaturas.

E como uma bicicleta bem cuidada é mais segura, o estacionamento terá duas estações de inflação, ferramentas de reparo e estações de recarga, todas com autoatendimento.

Estacionamento oferecido para assinantes anuais do Navigo e imagine R

O acesso ao estacionamento para bicicletas Île-de-France Mobilités será oferecido aos portadores de uma assinatura anual do Navigo ou do imagine R. Outros ciclistas poderão se beneficiar dela ao preço de €4 por dia, €10 por semana ou €30 por ano

Acesso dedicado para ciclistas

Localizado a poucos metros da estação de ecoônibus, este estacionamento coberto e iluminado será acessível diretamente por uma ciclovia exclusiva e permitirá acesso rápido à Gare du Nord graças a uma saída destinada aos pedestres. Novas escadas rolantes também serão criadas.