Gare du Nord: em breve uma estação de ecoônibus e um parque de bicicletas XXL
Horizon 2024: a Gare du Nord reinventada
Horizonte 2024 é o nome do projeto de grande escala que visa transformar completamente o pátio da Gare du Nord em Paris em preparação para a Copa do Mundo de Rugby 2023 e os Jogos Olímpicos de Paris 2024.
Liderada pela SNCF Gares & Connexions em associação com a Île-de-France Mobilités, a Horizon 2024 pretende transformar profundamente o pátio dianteiro desta estação, o maior da Europa (e o terceiro maior do mundo), pacificando seu parque de entrada, retornando ao tráfego suave, com exceção de uma faixa de ônibus, a criação de uma estação de ônibus ecológicos e um estacionamento para bicicletas XXL.
Gare du Nord eco-ônibus: 6800m2 para conforto e segurança
A criação de uma "estação de ônibus ecológicos" na Gare du Nord resulta em uma renovação completa da estação de ônibus – a retomada de todas as estradas, calçadas e iluminação do local em conformidade com os padrões de acessibilidade, mantendo a continuidade de todas as linhas atendidas.
O projeto é acompanhado pela instalação de novos abrigos para passageiros, mais assentos, um balcão de informações e venda de bilhetes e telas dinâmicas de informações, para maior conforto.
Naturalmente, todos esses espaços serão protegidos por vídeo para garantir a segurança de todos.
Halle vélos: "o maior estacionamento seguro para bicicletas da França"
Mas o projeto Horizon 2024 também é um impulso para a mobilidade ativa, especialmente para o ciclismo.
É preciso dizer que o estacionamento para bicicletas perto da Gare du Nord está atualmente muito baixo e em grande parte superocupado. Por isso, a Île-de-France Mobilités e seus parceiros estão investindo na criação de um vasto pavilhão de bicicletas com 1186 vagas. "Será simplesmente o maior estacionamento seguro para bicicletas da França", disse Delphine Bürkli, prefeita do 9º arrondissement de Paris e membro do conselho da Île-de-France Mobilités.
Este novo Parque de Bicicletas Mobilité Île-de-France oferecerá:
- 712 vagas em racks de dois andares com bitola padrão (bicicletas convencionais)
- 440 vagas em racks de bitola larga de dois andares (mountain bikes, e-bikes, etc.)
- Cerca de trinta vagas para bicicletas especiais: bicicletas de carga com caixa, bicicletas extensas, bicicletas com acessórios (assentos infantis, cestas, etc.)
Presença humana e equipamentos
E para encontrar um espaço nesse grande salão mais rapidamente, um sistema de contagem por vídeo com informações de luz indicará o número de vagas disponíveis em tempo real. Quem estiver com pressa vai agradecer! Os becos serão numerados e bancos, armários e pontos de água estarão disponíveis para os usuários.
Uma recepção humanizada também fornecerá conselhos e ajuda com assinaturas.
E como uma bicicleta bem cuidada é mais segura, o estacionamento terá duas estações de inflação, ferramentas de reparo e estações de recarga, todas com autoatendimento.
Estacionamento oferecido para assinantes anuais do Navigo e imagine R
O acesso ao estacionamento para bicicletas Île-de-France Mobilités será oferecido aos portadores de uma assinatura anual do Navigo ou do imagine R. Outros ciclistas poderão se beneficiar dela ao preço de €4 por dia, €10 por semana ou €30 por ano
Acesso dedicado para ciclistas
Localizado a poucos metros da estação de ecoônibus, este estacionamento coberto e iluminado será acessível diretamente por uma ciclovia exclusiva e permitirá acesso rápido à Gare du Nord graças a uma saída destinada aos pedestres. Novas escadas rolantes também serão criadas.
Estreia? Durante 2024
Esse projeto para renovar completamente a rodoviária e criar um estacionamento para bicicletas Île-de-France Mobilités com 1186 vagas começará no início de 2023, com comissionamento em 2024.
Custo da operação? 5 milhões de euros, 55,4% financiados pela Île-de-France Mobilités (2,7 milhões de euros), 30,4% pelo Estado e 14,2% pela SNCF Gares & Connexions.