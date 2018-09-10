Estações de Lyon, Bercy e Austerlitz: Île-de-France Mobilités lança uma consultoria para melhorar as jornadas dos usuários
Geograficamente próximas e complementares em termos de oferta de transporte, essas estações de Lyon, Bercy-Bourgogne-Pays d'Auvergne e Austerlitz recebem mais de 200 milhões de passageiros por ano.
Como parte do plano de ação para as novas estações na Île-de-France iniciado por Valérie Pécresse, este projeto permitirá reorganizar o deslocamento de passageiros entre essas três estações e facilitar diversas conexões, tais como:
Na Gare de Lyon: RER A, D; Metrô 1, 14; Trem R; Ônibus. Na estação Bercy: Metrô 6, 14; Ônibus, rodoviária. Na Gare d'Austerlitz RER C, metrô 5, 10, ônibus
Jornadas do usuário: quais são os assuntos sujeitos à consulta?
Os temas submetidos para consulta dizem respeito à melhoria dos seguintes elementos:
• Conexões: entre ônibus, metrô, RER, trem ou dentro do mesmo meio de transporte.
• Intermodalidade: planeje facilmente suas viagens entre vários meios de transporte.
• Conexões de uma estação para outra: chegar a uma estação a pé, de bicicleta ou de transporte público, e aproveitar a conexão e proximidade da estação.
• Sinalização: oriente-se pela estação, mas também pelos arredores.
• Serviços ao passageiro: compra de passagem, seja informado sobre o trânsito e outros modos de transporte, etc.
Como participar da consulta
A fase de diálogo permitirá que todos estejam informados e se expressem sobre o projeto. As lições aprendidas com essa consulta tornarão possível realizar uma reflexão geral, no nível das três estações, para criar um centro de intercâmbio coerente e acolhedor para moradores e passageiros locais.
Você poderá participar desta consulta no site dedicado a ela e durante reuniões e reuniões públicas:
• Serão organizadas três reuniões públicas no campo:
-14/09 às 11h na estação Bercy,
-em 18/09 às 17h na Gare de Lyon,
-em 20/09 às 8h30 na Gare d'Austerlitz,
• Uma reunião pública será organizada em 10/03 às 19h na Prefeitura do XII distrito,
• Por fim, o site estará aberto de 10 de setembro a 13 de outubro: http://parcours-gares-lyon-bercy-austerlitz.fr/.
Gare de Lyon: Reorganização do hall de intercâmbio, garantir melhor gestão dos fluxos de passageiros nas plataformas da linha 14, reurbanizar o acesso à estação a partir do cruzamento rue de Bercy - boulevard Diderot, requalificar a interface entre a estação e a rue de Bercy. Estação Bercy-Bourgogne-Pays d'Auvergne: Melhorar o cruzamento entre a Rue Corbineau e o Boulevard de Bercy, reurbanizar o pátio da estação e definir novos usuários de transporte ao redor da estação BercyVan Gogh. Área inteira: Melhorar a sinalização no espaço público e, em especial, conectar as estações entre si, facilitar a ligação entre as estações pela Rue de Bercy. Gare d'Austerlitz: simplificando a conexão entre o RER C e o metrô (linhas 5 e 10), melhorando a estação a partir da Cour Muséum
Os atores do projeto
Esta consulta é liderada pela Île-de-France Mobilités e cofinanciada pelo Estado e pela Região da Île-de-France.
Ela reúne a Cidade de Paris, a RATP e a SNCF.
île-de-France, île-de-France mobilités, Mairie de Paris, RATP, SNCF