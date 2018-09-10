Estações de Lyon, Bercy e Austerlitz: Île-de-France Mobilités lança uma consultoria para melhorar as jornadas dos usuários

Jornadas do usuário: quais são os assuntos sujeitos à consulta?

Os temas submetidos para consulta dizem respeito à melhoria dos seguintes elementos:

• Conexões: entre ônibus, metrô, RER, trem ou dentro do mesmo meio de transporte.

• Intermodalidade: planeje facilmente suas viagens entre vários meios de transporte.

• Conexões de uma estação para outra: chegar a uma estação a pé, de bicicleta ou de transporte público, e aproveitar a conexão e proximidade da estação.

• Sinalização: oriente-se pela estação, mas também pelos arredores.

• Serviços ao passageiro: compra de passagem, seja informado sobre o trânsito e outros modos de transporte, etc.