Os Mobiles e a SNCF da Île-de-France equipam as estações da Île-de-France com banheiros
Esse foi um desejo expresso por 53% dos viajantes, que consideram essencial ter banheiros limpos durante a viagem. A Île-de-France Mobilités e a SNCF, portanto, tomaram a iniciativa de instalar banheiros em 33 estações adicionais em 2018, além das outras 87 estações já equipadas.
Anúncio de 17 de abril de 2019: além do "Plano de Limpeza" realizado com a SNCF Mobilités, a Île-de-France Mobilités anunciou que o número de banheiros adicionais nas estações da região foi aumentado para 48. Assim, mais de 230 banheiros estarão em operação nas estações da Île-de-France até 2021.
Esses banheiros serão automáticos e totalmente acessíveis para pessoas com deficiência. Qualquer pessoa com passe Navigo e um bilhete magnético clássico terá acesso gratuito.
Este programa de instalação de banheiros limpos é direcionado especialmente às estações mais distantes de Paris e mais movimentadas. O objetivo é equipar todas as estações de Île-de-France com mais de 5000 passageiros por dia até 2021.