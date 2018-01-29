Os Mobiles e a SNCF da Île-de-France equipam as estações da Île-de-France com banheiros

Esse foi um desejo expresso por 53% dos viajantes, que consideram essencial ter banheiros limpos durante a viagem. A Île-de-France Mobilités e a SNCF, portanto, tomaram a iniciativa de instalar banheiros em 33 estações adicionais em 2018, além das outras 87 estações já equipadas.

Anúncio de 17 de abril de 2019: além do "Plano de Limpeza" realizado com a SNCF Mobilités, a Île-de-France Mobilités anunciou que o número de banheiros adicionais nas estações da região foi aumentado para 48. Assim, mais de 230 banheiros estarão em operação nas estações da Île-de-France até 2021.