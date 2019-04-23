Decisões do Conselho Île-de-France Mobilités – 17 de abril de 2019

Novas estações na Île-de-France: banheiros adicionais e espaços conectados

O desenvolvimento de estações na região da Île-de-France visa facilitar a vida e aumentar o conforto dos passageiros na região. A Île-de-France Mobilités está entrando em uma nova fase do desenvolvimento das estações Île-de-France com a instalação de banheiros na estação e a criação de espaços conectados, integrando assentos confortáveis, tomadas de carregamento e Wi-Fi. A implantação desses serviços apoia a renovação e adaptação massivas das estações para desenvolver a intermodalidade, facilitar o estacionamento e promover o desenvolvimento da mobilidade suave, como o ciclismo.

Vários projetos de desenvolvimento de estações também foram apresentados ao Conselho Mobilités da Île-de-France. A estação Saint-Denis, em particular, mas também a de Mantes-la-Jolie, será alvo de grandes obras para melhorar a acessibilidade, preparar a chegada de novas linhas e apoiar projetos de desenvolvimento urbano.