Decisões do Conselho Île-de-France Mobilités – 17 de abril de 2019
641 novos ônibus limpos para os subúrbios externos e extensão do estudo de qualidade do ar com a Airparif
Como a poluição do ar é uma questão prioritária de saúde pública para todos os residentes da Île-de-France, a Île-de-France Mobilités decidiu acelerar a transição energética dos ônibus sem esquecer os subúrbios externos. De fato, após o anúncio da adjudicação pela RATP do contrato para construir 800 ônibus elétricos para 3 fabricantes franceses, a Île-de-France Mobilités votou a favor do primeiro grande pedido de ônibus limpos (NGV e elétricos) para os subúrbios centrais e externos. Ao mesmo tempo, a Île-de-France Mobilités continua medindo as emissões de ônibus em condições reais de operação com a Airparif e estendendo para combustíveis alternativos.
Carpooling: até €150 por mês para motoristas
A Île-de-France Mobilités decidiu continuar sua política de carona oferecendo novos benefícios para motoristas e passageiros a partir de 1º de maio.O objetivo é incentivar cada vez mais residentes de Île-de-France a darem o passo da mobilidade compartilhada em suas jornadas diárias de trabalho em casa. Para saber mais, acesse a página dedicada à evolução desse sistema de carona.
Uma medida antipoluição se cada veículo transportasse 2 pessoas. Além do transporte público, há milhões de vagas disponíveis nos veículos nas ruas. Compartilhar carona é econômico e mais ambientalmente correto.
Criação de uma marca de compartilhamento de carros para toda a região da Île-de-France
Além das ações realizadas para melhorar a rede de transporte público, a Île-de-France Mobilités, em seu papel de autoridade organizadora de mobilidade, vem promovendo há vários anos uma política voltada para desenvolver uma ampla gama de serviços de mobilidade. Há vários meses, a Île-de-France Mobilités vem reunindo todos os players que oferecem serviços de compartilhamento de carros e autoridades locais para desenvolver um novo selo "Autosharing Île-de-France" e, assim, ajudar os moradores da Île-de-France a acessar esse tipo de serviço com tranquilidade.
A Île-de-France Mobilités criou um selo com critérios precisos para garantir aos passageiros: qualidade do serviço e da informação, veículos modernos e limpos, preços atrativos e incentivados, um único motor de busca Vianavigo com todas as ofertas.
Novas estações na Île-de-France: banheiros adicionais e espaços conectados
O desenvolvimento de estações na região da Île-de-France visa facilitar a vida e aumentar o conforto dos passageiros na região. A Île-de-France Mobilités está entrando em uma nova fase do desenvolvimento das estações Île-de-France com a instalação de banheiros na estação e a criação de espaços conectados, integrando assentos confortáveis, tomadas de carregamento e Wi-Fi. A implantação desses serviços apoia a renovação e adaptação massivas das estações para desenvolver a intermodalidade, facilitar o estacionamento e promover o desenvolvimento da mobilidade suave, como o ciclismo.
Vários projetos de desenvolvimento de estações também foram apresentados ao Conselho Mobilités da Île-de-France. A estação Saint-Denis, em particular, mas também a de Mantes-la-Jolie, será alvo de grandes obras para melhorar a acessibilidade, preparar a chegada de novas linhas e apoiar projetos de desenvolvimento urbano.
Medidas para uma rede de metrô mais eficiente
O conselho da Île-de-France Mobilités validou o plano diretor para o material rodante do metrô. Esta última prevê a renovação de todos os trens "de ferro". Pelo menos 338 trens deste novo metrô "MF19" serão encomendados para as linhas 3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 e 13. A primeira linha a ser equipada será a linha 10, com novos metrôs a partir de 2024.
Estudos preliminares para a automação total da linha 13 também serão lançados. Essa automação aumentaria a frequência dos metrôs na linha, com uma passagem a cada 90 segundos durante o horário de pico, garantindo melhor regularidade.
Para descobrir todas as decisões (Navigo Senior Pass disponível a partir dos 62 anos, reforços de ônibus, etc.) votadas na reunião do conselho da Île-de-France Mobilités em 17 de abril de 2019, você pode navegar pelas postagens dedicadas no Twitter.