O que ver e fazer em abril na Île-de-France?

#1. Fim de semana da Páscoa: caças aos ovos gratuitas em toda a Île-de-France

Caça aos ovos da Páscoa
© Nelly Senko

Mériel, La Ferté-sous-Jouarre, Paris... Em toda a região, caças aos ovos gratuitas são organizadas para o feriado prolongado de 4 a 6 de abril de 2026.

Geralmente reservado para crianças até 12 anos, o acesso às caças ao chocolate é gratuito ou mediante reserva. Venha com sua família, com suas cestas.

Alguns exemplos de caças aos ovos organizadas na Île-de-France no primeiro fim de semana de abril:

Entre em contato com o escritório de turismo ou com a prefeitura da sua cidade para saber sobre eventos planejados perto de você ou consulte a lista de caças aos ovos na Île-de-France.

#2. Dias Europeus de Artesanato: descoberta do artesanato francês

Visita a uma oficina de selaria: Lemoyne Sellerie em Colombes, especializada na criação e restauração de selaria para carros, motocicletas ou móveis contemporâneos por ocasião dos Dias Europeus dos Artesanatos em 2024.
Um workshop de calcografia no Grand Palais por ocasião dos Dias Europeus do Artesanato em 2024
Introdução ao acabamento têxtil (um processo que consiste em tratar tecidos para conferir características especiais) na oficina de Tony Jouanneau por ocasião dos Dias Europeus do Artesanato em 2024.
Nos bastidores da criação dos figurinos Moulin Rouge para os Dias Europeus de Artesanato em 2024.
Visita a uma oficina de selaria: Lemoyne Sellerie em Colombes, especializada na criação e restauração de selaria para carros, motocicletas ou móveis contemporâneos por ocasião dos Dias Europeus dos Artesanatos em 2024.
Um workshop de calcografia no Grand Palais por ocasião dos Dias Europeus do Artesanato em 2024
Introdução ao acabamento têxtil (um processo que consiste em tratar tecidos para conferir características especiais) na oficina de Tony Jouanneau por ocasião dos Dias Europeus do Artesanato em 2024.
Nos bastidores da criação dos figurinos Moulin Rouge para os Dias Europeus de Artesanato em 2024.

Imagem 1 de 4

Visita à oficina de selaria: Lemoyne Sellerie em Colombes, especializada na criação e restauração de selaria para carros, motocicletas ou móveis contemporâneos por ocasião dos Dias Europeus do Ofício em 2024. © DR

Lançados no início dos anos 2000, os Dias Europeus do Artesanato Artístico colocaram o artesanato em destaque em toda a França e Europa, de 7 a 12 de abril de 2026.

O objetivo? Um melhor conhecimento e reconhecimento de 281 ofícios , como: cerâmica, serigrafia, artigos de couro, restauração de obras de arte ou fabricação de vidro.

Descubra os bastidores das artes e ofícios da Île-de-France

Centenas de lugares organizam eventos, exposições, oficinas, reuniões e dias de portas abertas durante uma semana: sempre gratuitamente e/ou mediante reserva.

Como tirar proveito disso?

As Journées des Métiers d'Art acontecem de 7 a 12 de abril de 2026: confira o site para encontrar a lista de eventos próximos a você.

#3. Exposição The Beat Goes On: mergulhe no coração da festa

Foto de Meyer Flou (artista nascida em Montreuil) da série Lunacy, a ser descoberta durante a exposição The Beat Goes On
Foto de Meyer Flou (artista nascida em Montreuil) da série Lunacy, a ser descoberta durante a exposição The Beat Goes On © Meyer Flou

A cultura de baladas (festas, à noite, em baladas) não é apenas uma moda de jovens na moda. Em todo o mundo, gerações inteiras se expressaram e estão se expressando através do ato de celebrar.

Um verdadeiro fenômeno social, artístico e político (nascido na década de 1970 em Nova York), o clubbing está agora presente em todos os continentes.

De São Paulo a Paris, dos anos 1970 até hoje

A exposição The Beat Goes On no Quai de la Photo (um centro de arte flutuante dedicado à fotografia contemporânea) relembra mais de cinco décadas de noite, festas e música, atravessando continentes e atrás da lente de uma dúzia de fotógrafos.

Exposição: informações práticas

Quai de la Photo, 9 port de la Gare, Paris 13

  • De quarta a domingo, das 12h às 0h
  • A exposição termina em 24 de abril de 2026

Como chegar lá de transporte?

  • Metro 6 : Plataforma da Estação
  • Metrô 5, 10 e RER C : Gare d'Austerlitz
  • Metrô 6 e 14 : Bercy

#4. Viva o início da primavera em Conflans-Sainte-Honorine

As Margens de Conflans-Sainte-Honorine nas Yvelines - Yvan Tessier
As Margens de Conflans-Sainte-Honorine nas Yvelines © Yvan Tessier

Conflans-Sainte-Honorine é uma pequena cidade nas Yvelines, localizada na margem do Val-d'Oise. Cerca de 36.000 habitantes vivem ali, na confluência do Oise com do Sena (o local onde os dois rios se encontram), bem à beira da água.

Sua posição estratégica, no cruzamento dos rios, faz dela a capital francesa do transporte navegável interior : o transporte fluvial de mercadorias. Há até um internato para os filhos dos barqueiros (aqueles que conduzem os barcos).

O que fazer em Conflans-Sainte-Honorine em abril?

Para este mês de abril, Conflans-Sainte-Honorine é uma parada perfeita para aproveitar a primavera que está se instalando na Île-de-France.  

  • Caminhe pelos cais : pare nas margens ou no terraço e assista ao desfile de barcos (entre o Quai de la République e o Porto de Saint-Nicolas, os barcos ancorados contam toda uma história: rebocadores antigos, barcaças habitadas, barcos atípicos, restaurantes, cafés e até a igreja dos Barqueiros... Em uma barcaça, claro!).
  • Vá ao Parc du Prieuré : equipado com jogos infantis, pombal e um belo pavilhão neoclássico, oferece uma vista deslumbrante do Vale do Sena.
  • Passeie pelo centro histórico : começando pela Place Fouillère, siga as antigas ruas de paralelepípedos, você encontrará a torre Montjoie, a fortaleza no topo da cidade, a igreja românico-gótica de Saint-Maclou e charmosas lojas locais.

Como chegar a Conflans-Sainte-Honorine de transporte público?

Linha J : Estação Conflans-Sainte-Honorine + 10 minutos a pé para chegar às margens

Resumindo: o que fazer em abril na Île-de-France?

  1. Procure ovos gourmet com a família
  2. Descubra o know-how francês com as Journées des Métiers d'Art
  3. Mergulhe na festa com a exposição The Beat Goes On 
  4. Recebendo os primeiros sóis da primavera em Conflans-Sainte-Honorine

Boas descobertas, e até o próximo mês para ideias de passeios de primavera acessíveis de transporte público, em toda a Île-de-France.