O que ver e fazer em abril na Île-de-France?
#1. Fim de semana da Páscoa: caças aos ovos gratuitas em toda a Île-de-France
Mériel, La Ferté-sous-Jouarre, Paris... Em toda a região, caças aos ovos gratuitas são organizadas para o feriado prolongado de 4 a 6 de abril de 2026.
Geralmente reservado para crianças até 12 anos, o acesso às caças ao chocolate é gratuito ou mediante reserva. Venha com sua família, com suas cestas.
Alguns exemplos de caças aos ovos organizadas na Île-de-France no primeiro fim de semana de abril:
- No Parc Chanorier em Croissy-sur-Seine : 4 de abril
- No Parc du Château de Suresnes : 5 de abril, das 10h às 13h.
- Na cidade medieval de Provins : de 5 a 6 de abril
- No pátio do Château de Nemours : 4 de abril, das 16h às 18h.
Entre em contato com o escritório de turismo ou com a prefeitura da sua cidade para saber sobre eventos planejados perto de você ou consulte a lista de caças aos ovos na Île-de-France.
#2. Dias Europeus de Artesanato: descoberta do artesanato francês
Imagem 1 de 4
Lançados no início dos anos 2000, os Dias Europeus do Artesanato Artístico colocaram o artesanato em destaque em toda a França e Europa, de 7 a 12 de abril de 2026.
O objetivo? Um melhor conhecimento e reconhecimento de 281 ofícios , como: cerâmica, serigrafia, artigos de couro, restauração de obras de arte ou fabricação de vidro.
Descubra os bastidores das artes e ofícios da Île-de-France
Centenas de lugares organizam eventos, exposições, oficinas, reuniões e dias de portas abertas durante uma semana: sempre gratuitamente e/ou mediante reserva.
Como tirar proveito disso?
As Journées des Métiers d'Art acontecem de 7 a 12 de abril de 2026: confira o site para encontrar a lista de eventos próximos a você.
#3. Exposição The Beat Goes On: mergulhe no coração da festa
A cultura de baladas (festas, à noite, em baladas) não é apenas uma moda de jovens na moda. Em todo o mundo, gerações inteiras se expressaram e estão se expressando através do ato de celebrar.
Um verdadeiro fenômeno social, artístico e político (nascido na década de 1970 em Nova York), o clubbing está agora presente em todos os continentes.
De São Paulo a Paris, dos anos 1970 até hoje
A exposição The Beat Goes On no Quai de la Photo (um centro de arte flutuante dedicado à fotografia contemporânea) relembra mais de cinco décadas de noite, festas e música, atravessando continentes e atrás da lente de uma dúzia de fotógrafos.
Exposição: informações práticas
Quai de la Photo, 9 port de la Gare, Paris 13
- De quarta a domingo, das 12h às 0h
- A exposição termina em 24 de abril de 2026
Como chegar lá de transporte?
- Metro 6 : Plataforma da Estação
- Metrô 5, 10 e RER C : Gare d'Austerlitz
- Metrô 6 e 14 : Bercy
#4. Viva o início da primavera em Conflans-Sainte-Honorine
Conflans-Sainte-Honorine é uma pequena cidade nas Yvelines, localizada na margem do Val-d'Oise. Cerca de 36.000 habitantes vivem ali, na confluência do Oise com do Sena (o local onde os dois rios se encontram), bem à beira da água.
Sua posição estratégica, no cruzamento dos rios, faz dela a capital francesa do transporte navegável interior : o transporte fluvial de mercadorias. Há até um internato para os filhos dos barqueiros (aqueles que conduzem os barcos).
O que fazer em Conflans-Sainte-Honorine em abril?
Para este mês de abril, Conflans-Sainte-Honorine é uma parada perfeita para aproveitar a primavera que está se instalando na Île-de-France.
- Caminhe pelos cais : pare nas margens ou no terraço e assista ao desfile de barcos (entre o Quai de la République e o Porto de Saint-Nicolas, os barcos ancorados contam toda uma história: rebocadores antigos, barcaças habitadas, barcos atípicos, restaurantes, cafés e até a igreja dos Barqueiros... Em uma barcaça, claro!).
- Vá ao Parc du Prieuré : equipado com jogos infantis, pombal e um belo pavilhão neoclássico, oferece uma vista deslumbrante do Vale do Sena.
- Passeie pelo centro histórico : começando pela Place Fouillère, siga as antigas ruas de paralelepípedos, você encontrará a torre Montjoie, a fortaleza no topo da cidade, a igreja românico-gótica de Saint-Maclou e charmosas lojas locais.
Como chegar a Conflans-Sainte-Honorine de transporte público?
Linha J : Estação Conflans-Sainte-Honorine + 10 minutos a pé para chegar às margens
Resumindo: o que fazer em abril na Île-de-France?
- Procure ovos gourmet com a família
- Descubra o know-how francês com as Journées des Métiers d'Art
- Mergulhe na festa com a exposição The Beat Goes On
- Recebendo os primeiros sóis da primavera em Conflans-Sainte-Honorine
Boas descobertas, e até o próximo mês para ideias de passeios de primavera acessíveis de transporte público, em toda a Île-de-France.