O que ver e fazer em abril na Île-de-France?

Mériel, La Ferté-sous-Jouarre, Paris... Em toda a região, caças aos ovos gratuitas são organizadas para o feriado prolongado de 4 a 6 de abril de 2026.

Geralmente reservado para crianças até 12 anos, o acesso às caças ao chocolate é gratuito ou mediante reserva. Venha com sua família, com suas cestas.

Alguns exemplos de caças aos ovos organizadas na Île-de-France no primeiro fim de semana de abril:

No Parc Chanorier em Croissy-sur-Seine : 4 de abril

: 4 de abril No Parc du Château de Suresnes : 5 de abril, das 10h às 13h.

: 5 de abril, das 10h às 13h. Na cidade medieval de Provins : de 5 a 6 de abril

: de 5 a 6 de abril No pátio do Château de Nemours : 4 de abril, das 16h às 18h.

Entre em contato com o escritório de turismo ou com a prefeitura da sua cidade para saber sobre eventos planejados perto de você ou consulte a lista de caças aos ovos na Île-de-France.