O que ver e fazer em fevereiro na Île-de-France?

Micro-Folie: um programa cultural gratuito aberto a todos em Seine-Saint-Denis

A Micro-folie em Seine-Saint-Denis oferece visitas guiadas por museus digitais
As Micro-Folies também organizam oficinas criativas: introdução à escrita, personalização de acessórios, criação de podcast, tem opções para todos os gostos e idades!
As Micro-Folies também são FabLabs: oficinas para aprender e experimentar tecnologia digital de forma divertida
Um workshop de criação sobre plantas para as Micro-Folies de Seine-Saint-Denis
Imagem 1 de 4

The Micro-Folies Museum: um tour digital de mais de 500 obras do Beaux-Arts © Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis

Os Micro-Folies falam com você?

Esta iniciativa, apoiada pelo Ministério da Cultura, oferece um programa gratuito para vir e descobrir com sua família :

  • Oficinas criativas e iniciações digitais
  • Conferências culturais e visitas guiadas por museus digitais
  • Exibições e shows ao vivo

Micro-Folie em Seine-Saint-Denis: dois colegas abrem suas portas para os curiosos

Se a Micro-Folie existe em toda a França e na Île-de-France, para o mês de fevereiro, é a Micro-Folies em Seine-Saint-Denis que queríamos falar para vocês.

Até o início de março, duas faculdades oferecem programação gratuita (às vezes mediante reserva) todas as quartas e sábados.

Os lugares e como chegar lá?

  • Collège Anatole France, 49 Avenue Georgette Bach, Les Pavillons-sous-Bois
    > Parada na estação Drancy na RER B
  • O Collège Niki de Saint-Phalle, 36 rue Anatole France, La Courneuve
    > Parada em Danton no bonde T1 ou na estação La Courneuve em 8 de maio de 1945 na linha 7 do metrô

Ano Novo Asiático: desfiles, eventos e mercados gourmet por toda a Île-de-France

© Valerii Shtykalo - Desfile do Ano Novo Lunar nos Campos Elíseos em Paris no início de fevereiro de 2025
Desfile do Ano Novo Lunar nos Champs Élysées, em Paris, no início de fevereiro de 2025 © Valerii Shtykalo

O que é o Ano Novo Lunar?

Todo ano, entre janeiro e março (dependendo da cultura), é o Ano Novo Lunar.

Um grande feriado celebrado em várias culturas asiáticas que marca o início de um novo ano (segundo o calendário lunar).

É um momento festivo de renovação e reunião, pontuado por grandes mercados, decorações, desfiles fantasiados e lançamentos de lanternas, que podem ser vividos em toda a Île-de-France.

Onde celebrar o Ano Novo Lunar na Île-de-France?

Se é:

  • Em Nogent-sur-Marne, no Pavillon Baltard para um mercado e entretenimento em 14 de fevereiro
  • Ao longo do Boulevard de Belleville em Paris, em 19 de fevereiro, para um enorme mercado gastronômico entre as estações de metrô Ménilmontant e Couronnes
  • Em Triel-sur-Seine, no dia 14 de fevereiro, para um desfile colorido, fogos de artifício, shows e entretenimento a partir das 17h15
  • Ou em Aubervilliers, no dia 19 de fevereiro, para um desfile de figurinos, oficinas e estandes gourmet na Place de l'Hôtel de Ville...

Por toda a região, eventos pontuam o mês de fevereiro!

O Arboreto de la Vallée-aux-Loups: uma amostra da natureza dos quatro cantos do globo

Sob o cedro chorão do arboreto do Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups em Châtenay-Malabry
O Jardim de Amieiros dos Domaines de la Vallée-aux-Loups - CD92/WILLY LABRE
Tulipa do arboreto do Conjunto Departamental Vallée-aux-Loups em Châtenay-Malabry
A propriedade Vallée aux Loups em Châtenay-Malabry
Imagem 1 de 4

Sob o cedro chorão do arboreto do Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups em Châtenay-Malabry © CD92/Julia Brechler

Para respirar fundo em um lugar original, dirija-se ao Arboreto da Vallée-aux-Loups em Châtenay-Malabry.

Em quase 13 hectares, este jardim paisagístico único oferece belas caminhadas no meio de uma coleção botânica dos quatro cantos do globo.

+ de 500 espèces d'arbres et d'arbustes venus du monde entier

Ao passear pelos caminhos, você pode admirar jardins temáticos — como o Jardim de Frutas ou o Jardim das Castanheiras — assim como árvores raras, como o famoso cedro azul chorão do Atlas, que tem mais de 130 anos!

Informações práticas

Arboretum de la Vallée-aux-Loups

102 rue de Chateaubriand, 92290 em Châtenay-Malabry

  • Pegue o RER B até Robinson e depois o ônibus 14 até a parada do Arboretum.
  • Aberto todos os dias
  • Acesso livre

Reabertura do Musée de la Vie Romantique: um salto artístico no tempo

A casa de chá Rose Bakery e seu belo telhado de vidro do Musée de la Vie Romantique
Vista de um vitral do Musée de la Vie Romantique
Arie Johannes Lamme, ateliê de Ary Scheffer, rue Chaptal, 1856, óleo sobre tela. Uma das obras a serem descobertas na coleção permanente do Musée de la Vie Romantique.
Pierre Delorme, Poalo e Francesca, óleo sobre tela, cerca de 1820. Uma das obras a serem descobertas na coleção permanente do Musée de la Vie Romantique.
Imagem 1 de 4

A casa de chá Rose Bakery e seu belo telhado de vidro do Musée de la Vie Romantique © Nicolas Mathéus

O Musée de la Vie Romantique reabre ao público em 14 de fevereiro de 2026 após a reforma.

Aninhado em um belo edifício no 9º arrondissement de Paris, o museu é cercado por um belo jardim e um jardim de rosas!

Gratuito (para sua coleção permanente),o Musée de la Vie Romantique te imerge no mundo do romantismo do século XIX, entre pinturas de grandes mestres, poesia, literatura e mobiliário de época.

Informações práticas

Musée de la Vie Romantique, 16 rue Chaptal, 75009 Paris

  • De terça a domingo, das 10h às 18h (fechado às segundas-feiras)
  • Entrada gratuita nas coleções permanentes
  • Ponto Pigalle (Metrô 12 ou 2) ou ponto Saint-Georges (Metrô 12)

Resumindo: o que fazer em fevereiro na Île-de-France?

  1. Aproveite o programa Micro-Folies em Seine-Saint-Denis
  2. Celebre o Ano Novo Lunar na Île-de-France
  3. Caminhe e maravilhe-se com o Arboreto Vallée-aux-Loups
  4. Aproveite a reabertura do Musée de la Vie Romantique
  5. Dica extra para os fãs de Histoire de France: o maior encontro napoleônico do Norte da França acontecerá nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2026. Mais de 500 reencenadores europeus dão vida à Batalha de Montereau de 1814!