O que ver e fazer em fevereiro na Île-de-France?
Micro-Folie: um programa cultural gratuito aberto a todos em Seine-Saint-Denis
Os Micro-Folies falam com você?
Esta iniciativa, apoiada pelo Ministério da Cultura, oferece um programa gratuito para vir e descobrir com sua família :
- Oficinas criativas e iniciações digitais
- Conferências culturais e visitas guiadas por museus digitais
- Exibições e shows ao vivo
Micro-Folie em Seine-Saint-Denis: dois colegas abrem suas portas para os curiosos
Se a Micro-Folie existe em toda a França e na Île-de-France, para o mês de fevereiro, é a Micro-Folies em Seine-Saint-Denis que queríamos falar para vocês.
Até o início de março, duas faculdades oferecem programação gratuita (às vezes mediante reserva) todas as quartas e sábados.
Os lugares e como chegar lá?
- Collège Anatole France, 49 Avenue Georgette Bach, Les Pavillons-sous-Bois
> Parada na estação Drancy na RER B
- O Collège Niki de Saint-Phalle, 36 rue Anatole France, La Courneuve
> Parada em Danton no bonde T1 ou na estação La Courneuve em 8 de maio de 1945 na linha 7 do metrô
Ano Novo Asiático: desfiles, eventos e mercados gourmet por toda a Île-de-France
O que é o Ano Novo Lunar?
Todo ano, entre janeiro e março (dependendo da cultura), é o Ano Novo Lunar.
Um grande feriado celebrado em várias culturas asiáticas que marca o início de um novo ano (segundo o calendário lunar).
É um momento festivo de renovação e reunião, pontuado por grandes mercados, decorações, desfiles fantasiados e lançamentos de lanternas, que podem ser vividos em toda a Île-de-France.
Onde celebrar o Ano Novo Lunar na Île-de-France?
Se é:
- Em Nogent-sur-Marne, no Pavillon Baltard para um mercado e entretenimento em 14 de fevereiro
- Ao longo do Boulevard de Belleville em Paris, em 19 de fevereiro, para um enorme mercado gastronômico entre as estações de metrô Ménilmontant e Couronnes
- Em Triel-sur-Seine, no dia 14 de fevereiro, para um desfile colorido, fogos de artifício, shows e entretenimento a partir das 17h15
- Ou em Aubervilliers, no dia 19 de fevereiro, para um desfile de figurinos, oficinas e estandes gourmet na Place de l'Hôtel de Ville...
Por toda a região, eventos pontuam o mês de fevereiro!
O Arboreto de la Vallée-aux-Loups: uma amostra da natureza dos quatro cantos do globo
Para respirar fundo em um lugar original, dirija-se ao Arboreto da Vallée-aux-Loups em Châtenay-Malabry.
Em quase 13 hectares, este jardim paisagístico único oferece belas caminhadas no meio de uma coleção botânica dos quatro cantos do globo.
Ao passear pelos caminhos, você pode admirar jardins temáticos — como o Jardim de Frutas ou o Jardim das Castanheiras — assim como árvores raras, como o famoso cedro azul chorão do Atlas, que tem mais de 130 anos!
Informações práticas
Arboretum de la Vallée-aux-Loups
102 rue de Chateaubriand, 92290 em Châtenay-Malabry
- Pegue o RER B até Robinson e depois o ônibus 14 até a parada do Arboretum.
- Aberto todos os dias
- Acesso livre
Reabertura do Musée de la Vie Romantique: um salto artístico no tempo
O Musée de la Vie Romantique reabre ao público em 14 de fevereiro de 2026 após a reforma.
Aninhado em um belo edifício no 9º arrondissement de Paris, o museu é cercado por um belo jardim e um jardim de rosas!
Gratuito (para sua coleção permanente),o Musée de la Vie Romantique te imerge no mundo do romantismo do século XIX, entre pinturas de grandes mestres, poesia, literatura e mobiliário de época.
Informações práticas
Musée de la Vie Romantique, 16 rue Chaptal, 75009 Paris
- De terça a domingo, das 10h às 18h (fechado às segundas-feiras)
- Entrada gratuita nas coleções permanentes
- Ponto Pigalle (Metrô 12 ou 2) ou ponto Saint-Georges (Metrô 12)
- Dica extra para os fãs de Histoire de France: o maior encontro napoleônico do Norte da França acontecerá nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2026. Mais de 500 reencenadores europeus dão vida à Batalha de Montereau de 1814!