O que ver e fazer em fevereiro na Île-de-France?

Os Micro-Folies falam com você?

Esta iniciativa, apoiada pelo Ministério da Cultura, oferece um programa gratuito para vir e descobrir com sua família :

Oficinas criativas e iniciações digitais

Conferências culturais e visitas guiadas por museus digitais

Exibições e shows ao vivo

Micro-Folie em Seine-Saint-Denis: dois colegas abrem suas portas para os curiosos

Se a Micro-Folie existe em toda a França e na Île-de-France, para o mês de fevereiro, é a Micro-Folies em Seine-Saint-Denis que queríamos falar para vocês.

Até o início de março, duas faculdades oferecem programação gratuita (às vezes mediante reserva) todas as quartas e sábados.

Os lugares e como chegar lá?