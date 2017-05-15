Com o programa "Welcome", a Île-de-France Mobilités está fortalecendo e melhorando a recepção dos viajantes no aeroporto Roissy Charles-de-Gaulle

O projeto Welcome, idealizado pela Île-de-France Mobilités em 2015, é um sistema voltado para facilitar a recepção de visitantes da França e do exterior. Além das pessoas já existentes, o projeto Welcome possibilita a implantação de uma dúzia de agentes multilíngues adicionais em Paris Nord, no CDG1 e CDG2. Sua missão é informar os passageiros sobre toda a viagem, direcioná-los para trens diretos, acompanhá-los na compra de seus bilhetes nas máquinas de venda automática, tranquilizá-los e combater a falta de civilidade e atos maliciosos na estação, etc. Identificáveis por um uniforme específico, essas equipes estão presentes das 7h às 22h, 7 dias por semana. Ao fortalecer os recursos humanos para recepção e suporte à venda, a Île-de-France Mobilités deseja levar melhor em conta as necessidades específicas dos turistas, especialmente estrangeiros.

O orçamento destinado a esse programa dobrou em 2 anos, de 1,4 para 3 milhões de euros. Com mais de 62 milhões de passageiros por ano, o Aeroporto Charles de Gaulle é o segundo maior aeroporto da Europa.