Île-de-France Mobilités melhora o serviço de transporte sob demanda da Filéo
A partir de 2 de janeiro de 2018, o Filéo está evoluindo e se digitalizando para oferecer novos recursos, como o envio automático de notificações em caso de interrupção ou lembrete de reserva, ou o monitoramento em tempo real da chegada do ônibus, bem como o tempo de viagem restante para o viajante uma vez instalado no ônibus.
A Île-de-France Mobilités quer oferecer aos passageiros um sistema de transporte flexível e eficiente. Como a atividade da plataforma Paris-Charles-de-Gaulle permanece contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana, entre turnos escalonados ou noturnos para os funcionários, o serviço de transporte sob demanda assume o lugar das linhas regulares quando estas últimas não estão mais em serviço. Dependendo das reservas, a rede virtual Filéo pode transportar qualquer viajante a qualquer momento. O transporte utilizado varia de ônibus a micro-ônibus, incluindo veículos leves compartilhados (VTC).
Para lembrar, a Filéo ajuda 380.000 viajantes por ano a se locomoverem, em uma área que inclui 43.000 empresas e 300.000 empregos.
Se você deseja consultar o mapa da rede Filéo, clique aqui.
Para mais informações sobre o desenvolvimento do Transporte Responsivo à Demanda em Île-de-France, você pode consultar o lançamento da plataforma regional de transporte sob demanda pela Île-de-France Mobilités.