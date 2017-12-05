Île-de-France Mobilités melhora o serviço de transporte sob demanda da Filéo

A partir de 2 de janeiro de 2018, o Filéo está evoluindo e se digitalizando para oferecer novos recursos, como o envio automático de notificações em caso de interrupção ou lembrete de reserva, ou o monitoramento em tempo real da chegada do ônibus, bem como o tempo de viagem restante para o viajante uma vez instalado no ônibus.

A Île-de-France Mobilités quer oferecer aos passageiros um sistema de transporte flexível e eficiente. Como a atividade da plataforma Paris-Charles-de-Gaulle permanece contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana, entre turnos escalonados ou noturnos para os funcionários, o serviço de transporte sob demanda assume o lugar das linhas regulares quando estas últimas não estão mais em serviço. Dependendo das reservas, a rede virtual Filéo pode transportar qualquer viajante a qualquer momento. O transporte utilizado varia de ônibus a micro-ônibus, incluindo veículos leves compartilhados (VTC).