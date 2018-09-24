Ryder Cup 2018: a Região da Île-de-France e a Île-de-France Mobilités mobilizadas para sediar o terceiro maior evento esportivo do mundo
Como em todo grande evento esportivo ou cultural, a Île-de-France Mobilités está fortalecendo sua oferta de transporte para receber espectadores em Saint-Quentin-en-Yvelines.
O eixo Paris – Saint-Quentin-en-Yvelines (linhas C, N e U) é o primeiro eixo identificado pelos organizadores para permitir que os espectadores acessem o local da Ryder Cup. Assim, e após uma análise dos fluxos esperados, a Île-de-France Mobilités decidiu estabelecer um reforço da oferta de transporte nas linhas C, N e U da seguinte forma:
- na sexta-feira, foram criados 4 trens na linha C e 4 trens na linha N,
- no sábado, a criação de 6 trens na linha C e 5 trens na linha N, além da introdução de 6 trens na linha C e 9 trens na linha U,
- aos domingos, criação de 6 trens na linha C e 5 trens na linha N, além da introdução de "trens longos" de 3 trens na linha C e 6 trens na linha U.
Desenhando as linhas preparatórias para sediar a Ryder Cup. Linhas N, U, C. Metrô B para o Aeroporto Charles de Gaulle.
O segundo eixo ferroviário identificado, o eixo Paris – Massy-Palaiseau pela linha B, será reforçado pela RATP de Paris a Massy-Palaiseau, conforme segue:
- na sexta-feira, criação de 4 trens,
- no sábado, criação de 9 trens,
- aos domingos, 8 trens eram criados.
Para completar a oferta ferroviária, o organizador do evento instalou um sistema de transporte gratuito entre o campo de golfe e as estações Saint-Quentin-en-Yvelines e Massy-Palaiseau.
Agentes mobilizados para o cuidado e segurança dos viajantes
Nas principais estações dos diversos eixos, será implementada uma implantação adicional de agentes de recepção pela RATP e SNCF Mobilités. As estações Saint-Quentin, Versailles-Chantiers, Paris-Montparnasse e La Défense, assim como as estações intramuros da linha C (St-Michel-Notre-Dame, Musée d'Orsay, Invalides e Champ de Mars-Tour Eiffel) estão envolvidas. Recepção e regulação, os agentes estarão presentes para orientar os usuários rumo a uma rota ideal para o Golf National.
Preparativos para sediar a Ryder Cup pela il-de-France mobilité
Uma parceria com a Região da Île-de-France
A Região concedeu um subsídio de €200.000 à Ryder Cup e também cofinanciou a renovação e modernização do Campo de Golfe Saint-Quentin-en-Yvelines, no valor de €2 milhões.
Uma mobilização de estudantes do ensino médio
Como parte dessa parceria, a Região da Île-de-France teve a oportunidade de convidar estudantes do ensino médio da região da Île-de-France para participar dos dias de treinamento da Junior Ryder Cup, que acontecem nos dias 24 e 25 de setembro no campo de golfe da Disneyland Paris. É um dia dividido em 2 partes: uma recepção matinal nos locais de treinamento dos jogadores e uma tarde no parque Disneyland Paris. Estão preocupados 200 estudantes do ensino médio na região de Île-de-France.
Influência internacional sem precedentes
A organização deste evento na Île-de-France permitirá destacar a oferta turística e os ativos da região. 25 voluntários do turismo serão destacados nas estações de Saint-Quentin-en-Yvelines e Massy Palaiseau para receber visitantes franceses e internacionais da melhor forma possível.