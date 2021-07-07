Île-de-France Mobilités funciona com gás verde com a GRDF

Você sabia? Até o final do ano, 1.400 ônibus e ônibus na região da Île-de-France operarão com gás verde, em parceria com a GRDF.

Gás verde é uma energia sustentável, limpa e verdadeiramente eficiente.

Além disso, a partir de 2025, em áreas urbanas densas, e em 2029, nos subúrbios periféricos, 100% dos 10.500 ônibus e ônibus da região estarão limpos. 70% disso é graças ao gás verde.

Um forte compromisso para permitir que todos se movam eficientemente, respirando melhor.