Informações sobre COVID-19

A Île-de-France Mobilités mantém as linhas de transporte público abertas para que pessoas cuja atividade é essencial possam se deslocar (profissionais de saúde, policiais, bombeiros, serviços públicos, farmacêuticos, funcionários de supermercados e setores estratégicos como telecomunicações, redes de distribuição de água e energia, etc.) nos termos e condições previstos pelo Ministério do Interior

Ao usar transporte público, a Île-de-France Mobilités recomenda respeitar os gestos de barreira:

  • Mantenha a maior distância possível dos outros passageiros
  • Não coloque as mãos no rosto
  • Lave as mãos antes e depois de cada viagem
  • Tossindo no seu cotovelo
  • Use lenços descartáveis

Fique em casa. Se precisar usar transporte público, considere métodos de pagamento sem contato.

Para limitar o contato ao máximo, a Île-de-France Mobilités também recomenda o uso de métodos de pagamento sem contato:

  • Implementação do SMS Ticket para todos os ônibus na Île-de-France
  • Navigo Easy Pass, com possibilidade de carregar via smartphone
  • Navigo Liberté +
  • Navigo e ingressos para smartphone