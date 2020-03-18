Informações sobre COVID-19
A Île-de-France Mobilités mantém as linhas de transporte público abertas para que pessoas cuja atividade é essencial possam se deslocar (profissionais de saúde, policiais, bombeiros, serviços públicos, farmacêuticos, funcionários de supermercados e setores estratégicos como telecomunicações, redes de distribuição de água e energia, etc.) nos termos e condições previstos pelo Ministério do Interior
Ao usar transporte público, a Île-de-France Mobilités recomenda respeitar os gestos de barreira:
- Mantenha a maior distância possível dos outros passageiros
- Não coloque as mãos no rosto
- Lave as mãos antes e depois de cada viagem
- Tossindo no seu cotovelo
- Use lenços descartáveis
Fique em casa. Se precisar usar transporte público, considere métodos de pagamento sem contato.
Para limitar o contato ao máximo, a Île-de-France Mobilités também recomenda o uso de métodos de pagamento sem contato:
- Implementação do SMS Ticket para todos os ônibus na Île-de-France
- Navigo Easy Pass, com possibilidade de carregar via smartphone
- Navigo Liberté +
- Navigo e ingressos para smartphone