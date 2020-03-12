Métodos de pagamento sem contato à sua disposição
O bilhete SMS para ônibus
Desde 1º de setembro de 2018, você pode comprar uma passagem de ônibus nos subúrbios periféricos usando seu celular e sem necessidade de troco: ao enviar um código, você receberá um bilhete na forma de SMS e será debitado diretamente da sua conta de celular.
Esse experimento foi estendido a toda a rede de ônibus na Île-de-France.
A distância social correta para comprar uma passagem de ônibus é comprá-la por SMS
Navigo Easy
Dedicado a viajantes ocasionais, o Navigo Easy é um passe sem contato para carregar seus bilhetes e certos passes curtos. Acessível a todos e sem compromisso, você poderá carregar seus livros de bilhetes, passagens do aeroporto, vários pacotes etc... no mesmo meio. Como não é nominativo, pode ser emprestado a outras pessoas.
O passe Navigo Easy está disponível nas bilheterias das estações Île-de-France e pode ser recarregado nas máquinas de venda automática ou graças ao seu telefone e ao aplicativo Île-de-France Mobilités (anteriormente Vianavigo).
Navego com seu smartphone
Os novos serviços, disponíveis no aplicativo Île-de-France Mobilités, permitem que você compre e/ou recarregue seus passes:
- Carregue seu passe Navigo. Você deve ter um telefone NFC com pelo menos a versão Android 6.0 e então instalar o aplicativo Île-de-France Mobilités. Depois, vá até a aba Compra e deixe-se guiar. Assim, não precisa ir a um terminal ou a uma bilheteria/estação e fazer fila!
- Carregue os ingressos/passes no seu smartphone e valide-os com ele. Esse segundo serviço está disponível tanto em smartphones Android com chip com função NFC, via o aplicativo Île-de-France Mobilités, quanto em certos smartphones Samsung integrando um chip seguro que permite o armazenamento de tickets. Esse serviço é além dos bilhetes de papelão e do passe Navigo, oferecendo um serviço mais adaptado para novos usos.
Para recarregar seu passe Navigo, toque apenas em uma tela: seu telefone. Vamos evitar ir ao limite. Vamos recarregar as energias com o aplicativo Île-de-France Mobilités (anteriormente Vianavigo).
Navigo Liberté+
O Navigo Liberté+ é um novo pacote para viajar com total liberdade: permite viajar de transporte e ser cobrado no mês seguinte pelas viagens realmente realizadas.
Chega de esperar na bilheteria e nas máquinas para comprar ingressos ou recarregar! A bilhetagem na Île-de-France está se adaptando a novos usos para simplificar as viagens.
Além disso, as transferências serão gratuitas entre ônibus e metrô ou entre bonde e metrô.
Inicialmente, ele é implantado no perímetro geográfico do bilhete T+ (metrô, ônibus, bonde e RER em Paris), no funicular de Montmartre, no Tzen, OrlyBus e RoissyBus.
Fique a uma distância segura das filas com o Navigo Liberté+. Viaje com seu passe Navigo e pague as viagens feitas apenas por débito direto no mês seguinte.