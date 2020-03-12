Métodos de pagamento sem contato à sua disposição

Navigo Liberté+

O Navigo Liberté+ é um novo pacote para viajar com total liberdade: permite viajar de transporte e ser cobrado no mês seguinte pelas viagens realmente realizadas.

Chega de esperar na bilheteria e nas máquinas para comprar ingressos ou recarregar! A bilhetagem na Île-de-France está se adaptando a novos usos para simplificar as viagens.

Além disso, as transferências serão gratuitas entre ônibus e metrô ou entre bonde e metrô.

Inicialmente, ele é implantado no perímetro geográfico do bilhete T+ (metrô, ônibus, bonde e RER em Paris), no funicular de Montmartre, no Tzen, OrlyBus e RoissyBus.