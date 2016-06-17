Intermodalidade: Navigo, mais e mais serviços

Park & Ride

O Park and Ride refere-se a uma vaga de estacionamento instalada próxima a uma estação ou a uma estação de trem-RER. Ele recebe viajantes que usam seus veículos para chegar à rede de transporte público. Viajantes com um cartão Navigo podem carregar seu ingresso de temporada Park & Ride no cartão Navigo, que então funciona como crachá de acesso.