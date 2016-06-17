Intermodalidade: Navigo, mais e mais serviços
Espace Véligo: espaços seguros para bicicletas
O serviço é aberto a passageiros de transporte público na região de Île-de-France que possuam cartão Navigo. O objetivo do STIF é incentivar os passageiros a usarem bicicletas para acessar o transporte público.
Park & Ride
O Park and Ride refere-se a uma vaga de estacionamento instalada próxima a uma estação ou a uma estação de trem-RER. Ele recebe viajantes que usam seus veículos para chegar à rede de transporte público. Viajantes com um cartão Navigo podem carregar seu ingresso de temporada Park & Ride no cartão Navigo, que então funciona como crachá de acesso.
Assinatura de bicicleta self-service
O cartão Navigo permite que você cobre várias assinaturas de bicicletas self-service, como Vélib' em Paris, Cristolib em Créteil e VélO2 em Cercy-Pontoise. O cartão Navigo permite combinar sua assinatura de transporte público com sua assinatura de bicicleta no mesmo meio.
- Vélib' em Paris e vários municípios vizinhos
- Cristolib: sistema de bicicletas self-service em Créteil
- VélO2: bicicletas self-service em Cergy-Pontoise