Intermodalidade: Navigo, mais e mais serviços

Perspectiva sobre uma área de Véligo próxima a um Park & Ride
Perspectiva sobre o Espace Véligo e o Park & Ride

Espace Véligo: espaços seguros para bicicletas

O serviço é aberto a passageiros de transporte público na região de Île-de-France que possuam cartão Navigo.  O objetivo do STIF é incentivar os passageiros a usarem bicicletas para acessar o transporte público.

Park & Ride

O Park and Ride refere-se a uma vaga de estacionamento instalada próxima a uma estação ou a uma estação de trem-RER. Ele recebe viajantes que usam seus veículos para chegar à rede de transporte público. Viajantes com um cartão Navigo podem carregar seu ingresso de temporada Park & Ride no cartão Navigo, que então funciona como crachá de acesso.

Assinatura de bicicleta self-service

O cartão Navigo permite que você cobre várias assinaturas de bicicletas self-service, como Vélib' em Paris, Cristolib em Créteil e VélO2 em Cercy-Pontoise. O cartão Navigo permite combinar sua assinatura de transporte público com sua assinatura de bicicleta no mesmo meio.