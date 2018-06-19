Quase cinquenta pessoas estiveram presentes em 18 de junho para o lançamento do Desafio de Informação ao Passageiro. Apresentada por Grégoire de Lasteyrie, administrador do Conselho de Mobilités da Île-de-France e delegado especial para a nova mobilidade da região da Île-de-France, esta sessão de intercâmbio foi uma oportunidade para apresentar em detalhes aos atores apresentados os desafios, expectativas e progresso desse desafio.

Essa troca também foi uma oportunidade para esses atores se familiarizarem com o ecossistema (passageiros, setor de transporte, digital, etc.) em que eles terão que evoluir. Por exemplo, foi apresentado um foco nos Dados Abertos da Île-de-France Mobilités, e várias associações de passageiros estiveram presentes para liderar uma mesa redonda sobre "informações de passageiros em situações de perturbação".

Para saber mais sobre o Desafio de Informação ao Passageiro e/ou propor uma solução inovadora, visite a página dedicada ao desafio.