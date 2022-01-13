O Metrô 4 chegou a Bagneux
"Bagneux - Lucie Aubrac" e "Barbara": duas novas estações que marcam a conclusão da extensão ao sul da linha 4 do metrô. Duas estações projetadas com a ajuda do escritório de arquitetura LIN (Finn Geipel–Giulia Andi).
Estações Barbara e Lucie Aubrac
Duas novas estações, "Barbara" e "Bagneux - Lucie Aubrac", cujos nomes foram escolhidos em 2018 pelos próprios habitantes da região de Île-de-France, após uma consulta online que arrecadou mais de 30.000 votos.
Na divisa entre Montrouge e Bagneux, a estação "Barbara", nomeada em homenagem à lendária cantora Barbara , que descansa no cemitério parisiense de Bagneux, atende uma área residencial de Montrouge, o Fort de Montrouge, mas também o cemitério de Bagneux e o norte da comuna de Bagneux.
Por sua vez, a estação terminal "Bagneux - Lucie Aubrac" é um verdadeiro polo multimodal e faz parte do desenvolvimento do eco-distrito Victor Hugo ZAC. Como uma homenagem, é claro, a Lucie Aubrac, heroína da resistência durante a Segunda Guerra Mundial.
A extensão da linha 4 até Bagneux em números
- 2 novas estações subterrâneas
- Um novo túnel de 1,8 km
- Cerca de 37.000 passageiros eram esperados por dia nesse novo trecho da linha
- 30 minutos entre Châtelet - Les Halles e Bagneux - Lucie Aubrac
- Média de 23 km/h
- Intervalos de 2 a 3 minutos em 2 trens
- 380.000m³ de solo foram escavados no total durante as obras
- 1 novo centro de desmontagem e armazenamento de trens
Uma linha interconectada a todas as metrôpolias e RER... e a futura linha 15 do metrô
Com a inauguração das novas estações Bagneux, a linha 4 está agora interconectada com todas as linhas de metrô e RER da rede (com exceção do 3bis e do 7bis). E a partir de 2025, também será conectada à nova linha 15 Sul via estação Bagneux - Lucie Aubrac.
A linha 4 torna-se automática
A extensão ao sul do metrô 4 faz parte da automação completa da linha, que começa este ano. Uma implementação gradual que deve ser concluída até 2023.
Então, você foi deixado em Bagneux?