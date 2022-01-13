O Metrô 4 chegou a Bagneux

Estações Barbara e Lucie Aubrac

Duas novas estações, "Barbara" e "Bagneux - Lucie Aubrac", cujos nomes foram escolhidos em 2018 pelos próprios habitantes da região de Île-de-France, após uma consulta online que arrecadou mais de 30.000 votos.

Na divisa entre Montrouge e Bagneux, a estação "Barbara", nomeada em homenagem à lendária cantora Barbara , que descansa no cemitério parisiense de Bagneux, atende uma área residencial de Montrouge, o Fort de Montrouge, mas também o cemitério de Bagneux e o norte da comuna de Bagneux.

Por sua vez, a estação terminal "Bagneux - Lucie Aubrac" é um verdadeiro polo multimodal e faz parte do desenvolvimento do eco-distrito Victor Hugo ZAC. Como uma homenagem, é claro, a Lucie Aubrac, heroína da resistência durante a Segunda Guerra Mundial.