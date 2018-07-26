[O projeto está avançando] Nova linha de ônibus Tzen 4
O T Zen 4 entra em uma fase decisiva
O projeto preliminar para o Bus T Zen 4 foi aprovado na quarta-feira, 11 de julho de 2018, pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités. Este é um passo crucial , pois este documento detalha todas as características técnicas do projeto e, em particular , as modalidades de integração do projeto ao seu ambiente urbano.
Também incorpora os compromissos assumidos pela Île-de-France Mobilités em relação às recomendações feitas pela comissão de inquérito após a investigação pública de 2016.
Serviço eficiente e mais regular
O Bus T Zen 4 é umônibus com alto nível de serviçoe geralmente em sua faixa própria. Isso significa que uma faixa será reservada para ele, oferecendo um serviço mais eficiente e regular. Seu comprimento de 24 metros permite uma capacidade de 130 passageiros por ônibus (40% a mais que um ônibus de 18 metros) pararesponder efetivamente ao nível esperado de público. Este projeto também seráambientalmente amigável, com motor híbrido NGV/elétrico ou 100% elétrico.
Ao fortalecer uma importante ligação de transporte público no centro de Essonne, o T Zen 4 fortalecerá a sinergia entre os polos geradores existentes e em desenvolvimento.
Assim, o T Zen 4 atenderá 6 municípios: Viry-Châtillon, Grigny, Ris-Orangis, Courcouronnes, Évry e Corbeil-Essonnes.
O projeto em um olhar
A T Zen 4 atenderá 30 estações em uma rota de 14 km. Sua expectativa de passageiros é de 47.000 passageiros por dia e ela fornecerá muitas conexões, com, por exemplo, o RER D, o futuro Bonde 12 Expresso, o T Zen 1 e muitas linhas de ônibus.
Infográfico: TZen 4, informações principais sobre o projeto. 14 km de rota, 47.000 previas esperadas por dia, 30 estações, serviço contínuo das 5h à 1h, inúmeras conexões em toda a rota, 6 municípios envolvidos.
Infográfico: financiamento do projeto TZen 4? Infraestrutura 49%, ou seja, a construção do local dedicado, estações e instalações urbanas (calçadas, estradas,..)necessária para a inserção do T Zen 4. O material rodante, ou seja, o ônibus. 100%. A operação, ou seja, a manutenção de ônibus e estações, recursos humanos, videovigilância... 100%