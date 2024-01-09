Metrô: a linha 4 é 100% automatizada

Desde 2022, a linha 4 do metrô vem passando por uma reforma, com a chegada gradual de ônibus totalmente automatizados entre Bagneux e Porte de Clignancourt e a extensão da linha entre Mairie de Montrouge e Bagneux.

E em janeiro de 2024, a automação da linha dará um novo passo à frente com ônibus 100% automáticos em circulação!

Quais são as vantagens? O que é um metrô automático? Fazemos um balanço.