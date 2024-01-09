Metrô: a linha 4 é 100% automatizada
Desde 2022, a linha 4 do metrô vem passando por uma reforma, com a chegada gradual de ônibus totalmente automatizados entre Bagneux e Porte de Clignancourt e a extensão da linha entre Mairie de Montrouge e Bagneux.
E em janeiro de 2024, a automação da linha dará um novo passo à frente com ônibus 100% automáticos em circulação!
Quais são as vantagens? O que é um metrô automático? Fazemos um balanço.
O que é uma linha totalmente automática?
Nas linhas 1 e 14, e agora também na linha 4, os metrôs operam sem motorista a bordo. O veículo é controlado remotamente, a partir de um centro de controle.
Em todas as outras linhas, exceto no 3bis, 7bis e 10, que não são automáticos, a automação é parcial. O que isso significa exatamente? Que o piloto é automático, mas que o motorista permanece a bordo para garantir a segurança, abrir e fechar as portas e assumir o controle em caso de incidente.
Por que automatizar uma linha de metrô?
- Menos espera e mais regularidade : a oferta em linha automática é adaptada em tempo real. Mais passageiros no horário de pico? Os ônibus migram para o segundo para melhorar o fluxo de tráfego.
- Mais segurança : uma linha 100% automática significa portas de tela nas plataformas. O que são portas de tela de plataforma? São grandes portas automáticas de vidro que protegem a borda das plataformas para evitar quedas nos trilhos.
- Melhor informação para os passageiros : com telas de informações e mapas dinâmicos atualizados em tempo real.
- Menos espera entre dois metrôs: a condução automática reduz a distância entre dois trens em circulação (o que é chamado de "cantão ferroviário") e, assim, diminui o tempo de espera entre duas passagens.
Quais metrôs operam na linha 4?
Na linha 4, você pode embarcar em três gerações de metrôs automáticos :
- MP89 e MP05 : as antigas linhas do metrô da linha 14, renovadas e modernizadas, operam na linha 4,
- Os novíssimos metrôs pneumáticos "MP14 ": totalmente automáticos, também circulam nas linhas 14 e 11 (mas em uma versão com motorista, nesta última)