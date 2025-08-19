Linha 6501 (ex-linha 1), Linha 6502 (ex-linha 2) e Linha 6503 (ex-linha 3):

Nas últimas 5 viagens para a estação Saint-Germain-en-Laye, André Derain College em Chambourcy e La Coudraie em Poissy, conexões serão feitas entre essas 3 linhas na parada Parvis Gare de Poissy de segunda a domingo. Um tempo de 5 minutos é definido para permitir que você troque de veículo.

Linha 6510 (ex-linha 10):

A viagem das 16h55 será transferida para as 16h58 para facilitar a conexão com a linha 6536 (antiga linha 24).

Linha 6511 (ex-linha 11):

Os horários de início e de viagem são ajustados.

Linha 6512 (ex-linha 12):

A parada Vallée Maria agora será atendida em todas as rotas.

Linha 6518 (ex-linha 18), Linha 6569 (ex-linha 69) e Linha 6572 (ex-linha 72):

Os horários de partida de Notre-Dame Chemin Vert serão escalonados para 12h45 às quartas-feiras e 16h45 nos demais dias da semana.

Linha 6521 (ex-linha 21):

A corrida das 12h45 do colégio Henri IV, na quarta-feira, até a Prefeitura de Tessancourt é transferida para a Linha 6562 (Linha 62).

Linha 6523 (ex-linha 23):

A linha atenderá o Centre Commercial Espace e as paradas Médiathèque em Les Mureaux. A parada La Falaise em Epône agora será atendida em ambos os sentidos.

Linha 6536 (anteriormente linha 24):

A corrida das 12h18 será adiada para as 12h25 para permitir o retorno dos alunos da escola Charles de Gaulle em Poissy.

Linha 6537 (ex-linha 17):

Os horários de partida serão modificados para melhorar as conexões na Gare des Clairières em Verneuil-sur-Seine.

Linha 6541 (ex-linha 41) e Linha 6543 (ex-linha 43):

Os horários de domingo serão um pouco escalonados para melhorar as conexões com os trens.

Linha 6553 (anteriormente linha 53):

A parada Le Cep não será mais atendida na direção de Triel-sur-Seine.

Linha 6554 (antiga linha 54):

A parada Château Maurice Clerc agora será atendida em ambas as direções.

Linha 6555 (ex-linha 55):

A linha marcará a parada Notre-Dame em ambas as direções.

Linha 6557 (ex-linha 57):

As paradas no distrito de La Bruyère serão novamente atendidas para chegar e sair do Lycée Le Corbusier.

Linha 6576 (anteriormente linha 76a):

Duas paradas serão adicionadas ao trajeto: 402 rue Paul Doumer e Port Maron em Triel-sur-Seine.

Linha 6578 (ex-linha 76b) e Linha 6579 (ex-linha 76c):

A partida da linha 6578 será na parada Les Valanchards em Vauréal.

A parada Le Noyer em Jouy-le-Moutier será atendida exclusivamente pela linha 6579.

Linha 7809 (ex-linha X409):

A linha agora atenderá a parada Les 3 Fontaines em Le Chesnay-Rocquencourt.

Linha 7819 (ex-linha X419):

A partida de Versalhes às 7h41 será adiada para 7h45 para garantir a conexão na Gare des Mureaux para passageiros que vão para a Aérospatiale.