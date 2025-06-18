Por que mudar os números das linhas?
A rede de ônibus de Île-de-France é composta por cerca de 1.900 linhas. Linhas cujos sistemas de numeração coexistem, mas não se assemelham entre si, com nomes muito diferentes e duplicados nos números de linha (havia até 19 linhas 2 em toda a rede), o que complica a compreensão da rede.
Para facilitar a compreensão dos viajantes sobre a operação dos planejadores de rotas e consolidar o projeto de construção de uma única rede de transporte público em escala regional, a Île-de-France Mobilités continua renumerando todas as linhas nos subúrbios externos.
Como eu encontro um caminho com os novos problemas?
Île-de-France foi dividida em departamentos e setores, cada um com um código específico. No nosso território, todas as linhas de ônibus terão 4 dígitos e agora começarão com o prefixo 65 (65XX).
Tanto quanto possível e para simplificar essa evolução, o número atual será mantido com a adição do código de área 65 (por exemplo, o 2 vira 6502, o 56 vira 6556...).
Há duas exceções a essa mudança:
- As linhas expressas também serão compostas por 4 dígitos com o prefixo 78 (correspondente ao número do departamento). Ex: X409 vira a linha 7809
- As rotas especiais das escolas (CSS) permanecem inalteradas.
Minhas linhas de ônibus estão mudando?
9 linhas estão evoluindo para simplificar suas rotas atuais:
- A linha 33 é dividida:
6533 : Meulan-en-Yvelines Arquebuse – Meulan-en-Yvelines Maison des Associations.
6535 : Estação de trem Meulan-en-Yvelines Thun-le-Paradis, circuito urbano.
- A linha 61 é dividida:
6561 : Vaux-sur-Seine – Les Mureaux Lycée François Villon.
6581 : Mézy-sur-Seine – Les Mureaux Lycée François Villon.
- A linha 63 é dividida:
6550 : Vernouillet Avenue de Triel / Verneuil-sur-Seine Mairie – Poissy Notre-Dame.
6563: Verneuil-sur-Seine Allée des Clairières – Poissy Notre-Dame.
- A linha 67 é dividida:
6567: Les Mureaux Gare – Saint-Germain-en-Laye Nicot.
6577: Estação Les Mureaux Gare – Saint-Germain-en-Laye.
- A linha 70 é dividida:
6570: Les Mureaux Gare – Saint-Germain-en-Laye.
6582: Morainvilliers – Chambourcy André Derain College.
- A linha 73 é dividida:
6573: Servindo ao colégio Léonard de Vinci em Ecquevilly.
6580: Serviço ao Lycée François Villon em Les Mureaux e ao Lycée Van Gogh em Aubergenville.
- A linha 76a passa a ser a linha 6576: Menucourt – Verneuil-sur-Seine Notre-Dame Chemin Vert.
- A linha 76b torna-se a linha 6578: Vauréal – Verneuil-sur-Seine Notre-Dame Chemin Vert.
- A linha 76c torna-se a linha 6579: Jouy-le-Moutier – Verneuil-sur-Seine Notre-Dame Chemin Vert.