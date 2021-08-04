Notícias semelhantes

Por ocasião do Dia dos Namorados de 2023, sua rede de ônibus Île-de-France Mobilités, no território de @Vexin_IDFM, oferece a você a oportunidade de exibir suas declarações nas telas dos veículos durante o dia 14 de fevereiro.

COMO FAZER ISSO?

> Seu primeiro nome

> O primeiro nome do destinatário

> A mensagem a ser transmitida (máximo 200 caracteres)*

> A linha de ônibus em questão

>>> Antes de 09 de fevereiro de 2023

As três primeiras mensagens recebidas de cada linha serão transmitidas e você receberá uma notificação da publicação real.

*Reservamo-nos o direito de recusar qualquer mensagem considerada inadequada.