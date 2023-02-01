Notícias semelhantes

Por ocasião do Dia dos Namorados de 2023, sua rede de ônibus Île-de-France Mobilités, no território de Brie e 2 Morin, oferece para você transmitir suas declarações nas telas dos veículos durante o dia 14 de fevereiro.

COMO FAZER ISSO?

É muito simples, envie uma mensagem privada para nós no Twitter @Brie2Morin_IDFM:

> Seu primeiro nome

> O primeiro nome do destinatário

> A mensagem a ser transmitida (máximo 200 caracteres)*

> A linha de ônibus em questão

>>> Antes de 9 de fevereiro de 2023

As 3 primeiras mensagens recebidas de cada linha serão transmitidas e você receberá uma confirmação por Mensagem Privada da publicação efetiva.

*Reservamo-nos o direito de recusar qualquer mensagem considerada inadequada.