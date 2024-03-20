Nova oferta na região de Haut Val d'Oise
O que muda no seu território Vale do Oise e as 3 Florestas
Linha 1309 (ex 9509) - BOUFFÉMONT - Carrefour <> MONTSOULT - Gare de Montsoult Maffliers
- Retomada do serviço para Villiers-Adam Chauvry e Béthemont-la-Forêt pelas linhas escolares do setor:
- 1351 Villiers - Adam (ex-3025 e 3029)
- 1353 Chauvry - Béthemont-la-Forêt (ex-3004)
- A retomada do serviço para Maffliers foi inicialmente fornecida pela linha 1316 (ex 30-36) para facilitar o acesso ao colégio Marcel Pagnol em Montsoult.
Linha 1316 (ex 3036) - PRESLES - Gare de Presles <> L'ISLE-ADAM - Gare de L'Isle Adam Centre Commercial du Grand Val
- Novo serviço para as estações Isle-Adam, Parmain e Presles em conexão com a linha H.
- O trecho entre Nerville-la-Forêt e Montsoult-Maffliers é transferido para a linha 1309 (ex linha 9509).
Linha 1351 (ex 3025 + 3029) - ST-OUEN-L'AUMONE - Lycée Edmond Rostand <> MERY-SUR-OISE - Rue du Bac
- Melhora na legibilidade da oferta graças à fusão das duas linhas 3025 e 3029 em uma única linha: a 1351.
- Os registros e a frequência permanecem inalterados.
O que está mudando na sua região de Carnelle Pays-de-France
Linha 1304 (ex 2) - VIARMES - Fréchot <> MONTSOULT - Gare de Montsoult Maffliers
- O terminal da linha 1304 agora fica na parada Fréchot (conexão possível com a linha expressa 100).
- O serviço entre a parada Fréchot e a estação Persan Beaumont é assumido pela linha Express 100.
- As paradas Liberté, Grande rue Mairie e Saint-Laurent continuam atendidas pela linha 1314 (antiga linha 14).
Linha 1349 (ex 38 + 49) - NOISY-SUR-OISE - Place Gambetta <> LUZARCHES - Collège Anna de Noailles / Lycée Gérard de Nerval
- Integração da rota da linha 38 à linha 1349 para melhorar a legibilidade da oferta.
- Os registros e a frequência permanecem inalterados.
Linha Expressa 100 - PERSAN-BEAUMONT - Estação Persan-Beaumont <> TREMBLAY EN FRANCE - Estação Roissypôle Aeroporto CDG
- A remoção das paradas Roissy Parc, Village e Airapolis foi assumida pelas linhas 32, 32ZA e 95.02 para oferecer uma viagem mais direta entre o aeroporto Charles de Gaulle e Luzarches.
Linha expressa 9510 - LUZARCHES - Estação Persan-Beaumont <> GOUSSAINVILLE - Estação Goussainville
- A linha 9510 é cancelada, transferida para as linhas 1348, 1312 e o RER D.