Por que o número da minha linha de ônibus está mudando?

A rede de ônibus em Île-de-France é composta por quase 1.900 linhas, e o sistema atual de numeração faz com que muitas linhas tenham o mesmo número.

As ferramentas de busca de horários e rotas são regionais, então muitas vezes é difícil encontrar a linha que você tem interesse. Por exemplo, existem 15 linhas de ônibus que trazem o número 3!