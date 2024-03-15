Faixa de renumeração de Haut Val d'Oise
A Île-de-France Mobilités quer melhorar a legibilidade da rede regional de ônibus, trabalhando na numeração das linhas de ônibus para que cada uma tenha um número único. Seu território do Haut Val d'Oise se beneficiará dessa nova numeração a partir de 8 de abril de 2024.
Por que o número da minha linha de ônibus está mudando?
A rede de ônibus em Île-de-France é composta por quase 1.900 linhas, e o sistema atual de numeração faz com que muitas linhas tenham o mesmo número.
As ferramentas de busca de horários e rotas são regionais, então muitas vezes é difícil encontrar a linha que você tem interesse. Por exemplo, existem 15 linhas de ônibus que trazem o número 3!
Como faço para contornar os novos números?
Île-de-France foi dividida em departamentos e setores, cada um com um código específico. Na região de Haut Val d'Oise, todas as linhas de ônibus passarão a começar com a 13.
Sempre que possível, o número antigo foi retomado para facilitar a transição. (exemplo 12 se torna 1312, etc.)
Suas linhas normais e escolares são, portanto, renomeadas, mas suas linhas Express (100 e 9518) e seu ônibus noturno (N147) permanecem as mesmas.
O que essa nova edição vai me trazer?
Você poderá encontrar sua linha de ônibus com mais facilidade, pois será a única em Île-de-France a ter esse número! Assim, ao digitar o número dele nos mecanismos de busca do aplicativo ou no site iledefrance-mobilites.fr, poderá acessar diretamente as informações que lhe dizem respeito.
Tabela de Mapeamento de Linhas