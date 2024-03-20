Suas linhas de ônibus estão evoluindo na região de Haut Val d'Oise!

Publicado em

Leitura 2 min

A partir de 8 de abril de 2024, suas linhas de ônibus serão reorganizadas para oferecer um serviço melhor ao seu território.

Nova oferta na região de Haut Val d'Oise

Nova oferta na região de Haut Val d'Oise

O que está mudando no seu território do Haut Val d'Oise

Linha 1302 (ex B + E + G) - MOURS - Grands Champs <> PERSAN - Parc Haut Val d'Oise 3

  • Retomada do serviço para o trecho da antiga linha C entre Félix Millet e a estação Persan-Beaumont.
  • Retomada do serviço nas antigas linhas E e G, o que fortalecerá a oferta da linha 1302.
  • Extensão da linha e serviço para os municípios de Nointel e Mours.
  • Um novo serviço para o Parc du Haut Val d'Oise.
  • Mais ônibus com 7 partidas adicionais e maior frequência, com um ônibus a cada 30 minutos pela manhã, de segunda a sábado.

Linha 1305 (ex-DIM) - BEAUMONT-SUR-OISE - Mairie <> BRUYERES-SUR-OISE - Rue de Boran

  • Criação de uma nova oferta de domingo para a área comercial de Haut Val d'Oise.
  • Novo serviço aos domingos, a cada 2 horas:
    - entre Persan e o Parc du Haut Val d'Oise,
    - entre a estação Persan-Beaumont e Bernes-sur-Oise.

Linha 1303 (ex C) - L'ISLE-ADAM - Gare de L'Isle Adam Parmain <> PERSAN - Gare de Persan-Beaumont

  • Serviço direto entre as estações Isle-Adam-Parmain e Persan-Beaumont.
  • O trecho entre Felix-Millet e a estação Persan-Beaumont é assumido pela linha 1302.

Linha 1349 (ex 38 + 49) - NOISY-SUR-OISE - Place Gambetta <> LUZARCHES - Collège Anna de Noailles / Lycée Gérard de Nerval

  • Integração da rota da linha 38 à linha 1349 para melhorar a legibilidade da oferta.
  • Os registros e a frequência permanecem inalterados.

Uma nova oferta para a noite

Comissionamento de dois ônibus noturnos:

  • Bus Soirée > Parc Haut Val d'Oise
  • Ônibus noturno > Persian Beaumont
Tudo o que você precisa saber sobre os novos ônibus noturnos!

Uma nova oferta para uma noite

Inauguração da linha N147 entre Gare de l'Est e a estação Persan-Beaumont com 4 viagens de ida e volta das 00:10 às 16:15, 7 dias por semana.

Baixe o folheto explicando a nova oferta na sua região
Tudo o que você precisa saber sobre a renumeração de linhas na sua região!