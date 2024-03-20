Nova oferta na região de Haut Val d'Oise
O que está mudando no seu território do Haut Val d'Oise
Linha 1302 (ex B + E + G) - MOURS - Grands Champs <> PERSAN - Parc Haut Val d'Oise 3
- Retomada do serviço para o trecho da antiga linha C entre Félix Millet e a estação Persan-Beaumont.
- Retomada do serviço nas antigas linhas E e G, o que fortalecerá a oferta da linha 1302.
- Extensão da linha e serviço para os municípios de Nointel e Mours.
- Um novo serviço para o Parc du Haut Val d'Oise.
- Mais ônibus com 7 partidas adicionais e maior frequência, com um ônibus a cada 30 minutos pela manhã, de segunda a sábado.
Linha 1305 (ex-DIM) - BEAUMONT-SUR-OISE - Mairie <> BRUYERES-SUR-OISE - Rue de Boran
- Criação de uma nova oferta de domingo para a área comercial de Haut Val d'Oise.
- Novo serviço aos domingos, a cada 2 horas:
- entre Persan e o Parc du Haut Val d'Oise,
- entre a estação Persan-Beaumont e Bernes-sur-Oise.
Linha 1303 (ex C) - L'ISLE-ADAM - Gare de L'Isle Adam Parmain <> PERSAN - Gare de Persan-Beaumont
- Serviço direto entre as estações Isle-Adam-Parmain e Persan-Beaumont.
- O trecho entre Felix-Millet e a estação Persan-Beaumont é assumido pela linha 1302.
Linha 1349 (ex 38 + 49) - NOISY-SUR-OISE - Place Gambetta <> LUZARCHES - Collège Anna de Noailles / Lycée Gérard de Nerval
- Integração da rota da linha 38 à linha 1349 para melhorar a legibilidade da oferta.
- Os registros e a frequência permanecem inalterados.
Uma nova oferta para a noite
Comissionamento de dois ônibus noturnos:
- Bus Soirée > Parc Haut Val d'Oise
- Ônibus noturno > Persian Beaumont
Inauguração da linha N147 entre Gare de l'Est e a estação Persan-Beaumont com 4 viagens de ida e volta das 00:10 às 16:15, 7 dias por semana.