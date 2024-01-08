Notícias semelhantes

A partir de 8 de janeiro, novidades nas suas linhas 41A, 41B e Express 17

A partir de 8 de janeiro, sua oferta de transporte muda nas linhas 41A, 41B e Express 17 para fortalecer a ligação entre Coulommiers, Marne-la-Vallée, La Ferté-Gaucher e La Ferté-sous-Jouarre.

Novidades na Express 17 com:

Uma nova oferta noturna com ônibus da meia-noite às 5h, 7 dias por semana, substituindo o N138

E + ônibus entre Marne-la-Vallée, Coulommiers e La Ferté-Gaucher com novas conexões com o RER A e o trem P:

  • Nos dias úteis, para Chessy, 4 partidas adicionais de La Ferté Gaucher às 6:59, 7:29, 14:24 e 23:10, 5 partidas adicionais de Coulommiers às 4:18, 21:40, 00:36, 01:56 e 03:00. De Chessy, 5 partidas adicionais para Coulommiers às 16h, 17h05, 22h30, 00h45 e 03h00.
    Para La Ferté Gaucher, 1 partida adicional às 15h45 e duas viagens estendidas para La Ferté Gaucher às 6h30 e 17h30 (permitindo conexão com o trem P às 18h08 chegando a Coulommiers).
  • No sábado de manhã, 1 partida adicional de Coulommiers às 4h18 para Chessy e 2 partidas adicionais de Chessy para Coulommiers às 4h e 5h05.
  • Durante a noite de sábado a domingo, para Chessy: 1 partida adicional de La Ferté Gaucher às 23h09 e 3 partidas adicionais de Coulommiers às 00h35, 1h55 e 2h55.
    De Chessy, 3 partidas adicionais: 00:45 para La Ferté Gaucher e 13:30 e 3:00 para Coulommiers.
  • Na manhã de domingo, de Chessy, 2 partidas adicionais às 4:00 e 5:05 para Coulommiers.
  • Durante a noite de domingo a segunda-feira, para Chessy: 5 partidas adicionais de Coulommiers às 22h10, 23h10, 00h35, 1h55 e 2h55.
    De Chessy, 4 partidas adicionais : 23:00 para La Ferté Gaucher e 00:00, 13:30 e 3:00 para Coulommiers.

Novidades nas linhas 41A e 41B com:

  • Na linha 41A, 3 novas viagens durante a semana : 1 partida adicional de Coulommiers às 11h20 para La Ferté sous Jouarre e 2 partidas adicionais de La Ferté sous Jouarre às 14h05 e 16h10 para Coulommiers.
  • Na linha 41B, há uma partida adicional de La Ferté sous Jouarre às 10h para Coulommiers e uma nova viagem da estação Coulommiers às 17h30.
Todos os horários dos territórios Brie e 2 Morin disponíveis aqui

