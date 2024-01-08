Notícias semelhantes

Novidades na Express 17 com:
Uma nova oferta noturna com ônibus da meia-noite às 5h, 7 dias por semana, substituindo o N138
E + ônibus entre Marne-la-Vallée, Coulommiers e La Ferté-Gaucher com novas conexões com o RER A e o trem P:
- Nos dias úteis, para Chessy, 4 partidas adicionais de La Ferté Gaucher às 6:59, 7:29, 14:24 e 23:10, 5 partidas adicionais de Coulommiers às 4:18, 21:40, 00:36, 01:56 e 03:00. De Chessy, 5 partidas adicionais para Coulommiers às 16h, 17h05, 22h30, 00h45 e 03h00.
Para La Ferté Gaucher, 1 partida adicional às 15h45 e duas viagens estendidas para La Ferté Gaucher às 6h30 e 17h30 (permitindo conexão com o trem P às 18h08 chegando a Coulommiers).
- No sábado de manhã, 1 partida adicional de Coulommiers às 4h18 para Chessy e 2 partidas adicionais de Chessy para Coulommiers às 4h e 5h05.
- Durante a noite de sábado a domingo, para Chessy: 1 partida adicional de La Ferté Gaucher às 23h09 e 3 partidas adicionais de Coulommiers às 00h35, 1h55 e 2h55.
De Chessy, 3 partidas adicionais: 00:45 para La Ferté Gaucher e 13:30 e 3:00 para Coulommiers.
- Na manhã de domingo, de Chessy, 2 partidas adicionais às 4:00 e 5:05 para Coulommiers.
- Durante a noite de domingo a segunda-feira, para Chessy: 5 partidas adicionais de Coulommiers às 22h10, 23h10, 00h35, 1h55 e 2h55.
De Chessy, 4 partidas adicionais : 23:00 para La Ferté Gaucher e 00:00, 13:30 e 3:00 para Coulommiers.
Novidades nas linhas 41A e 41B com:
- Na linha 41A, 3 novas viagens durante a semana : 1 partida adicional de Coulommiers às 11h20 para La Ferté sous Jouarre e 2 partidas adicionais de La Ferté sous Jouarre às 14h05 e 16h10 para Coulommiers.
- Na linha 41B, há uma partida adicional de La Ferté sous Jouarre às 10h para Coulommiers e uma nova viagem da estação Coulommiers às 17h30.