Envie SACLAY para 93100 - 1 SMS = 1 passagem de ônibus
Um SMS = Um bilhete!
Você não precisa mais de troco, agora pode comprar uma passagem de ônibus com seu celular! Envie SACLAY para 93100
Bom saber:
- Bilhete válido por 1 hora sem conexão , ao custo de 2 euros (+ possível custo do SMS para assinaturas móveis, excluindo SMS ilimitado).
- Serviço disponível com as operadoras Bouygues Telecom, Orange, SFR, gratuito.
- Vendido exclusivamente individualmente nas redes de barramento Optile e RATP.
- Você será cobrado na sua conta de celular.
Você também pode acompanhar toda a atividade do território no Twitter: @Saclay_IDFM
Até breve na rede Île-de-France Mobilités!