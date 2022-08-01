Um SMS = Um bilhete!

Você não precisa mais de troco, agora pode comprar uma passagem de ônibus com seu celular! Envie SACLAY para 93100

Bom saber:

Bilhete válido por 1 hora sem conexão , ao custo de 2 euros (+ possível custo do SMS para assinaturas móveis, excluindo SMS ilimitado).

(+ possível custo do SMS para assinaturas móveis, excluindo SMS ilimitado). Serviço disponível com as operadoras Bouygues Telecom, Orange, SFR, gratuito.

Vendido exclusivamente individualmente nas redes de barramento Optile e RATP.

Você será cobrado na sua conta de celular.

Você também pode acompanhar toda a atividade do território no Twitter: @Saclay_IDFM

Até breve na rede Île-de-France Mobilités!