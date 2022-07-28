1 SMS = 1 ingresso!
Você não precisa mais de troco, agora pode comprar uma passagem de ônibus com seu celular! Tudo o que você precisa fazer é enviar uma mensagem de texto "BIEVRE" para o 93100 para viajar nas suas linhas de ônibus.
Bom saber:
- Bilhete válido por 1 hora sem conexão , ao custo de 2 euros (+ possível custo do SMS para assinaturas móveis, excluindo SMS ilimitado).
- Serviço disponível com as operadoras Bouygues Telecom, Orange, SFR, gratuito.
- Vendido exclusivamente individualmente nas redes de barramento Optile e RATP.
- Você será cobrado na sua conta de celular.
Para saber mais sobre todas as passagens, visite o bilhete de embarque por SMS | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr).
VÍDEO : um tutorial de menos de 30 segundos para descobrir como funciona!
Você também pode acompanhar toda a atividade do território no Twitter: @Bievre_IDFM
Até breve na rede Île-de-France Mobilités!