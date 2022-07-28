1 SMS = 1 ingresso!

Você não precisa mais de troco, agora pode comprar uma passagem de ônibus com seu celular! Tudo o que você precisa fazer é enviar uma mensagem de texto "BIEVRE" para o 93100 para viajar nas suas linhas de ônibus.

Bom saber:

Bilhete válido por 1 hora sem conexão , ao custo de 2 euros (+ possível custo do SMS para assinaturas móveis, excluindo SMS ilimitado).

(+ possível custo do SMS para assinaturas móveis, excluindo SMS ilimitado). Serviço disponível com as operadoras Bouygues Telecom, Orange, SFR, gratuito.

Vendido exclusivamente individualmente nas redes de barramento Optile e RATP.

Você será cobrado na sua conta de celular.

Para saber mais sobre todas as passagens, visite o bilhete de embarque por SMS | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr).

VÍDEO : um tutorial de menos de 30 segundos para descobrir como funciona!