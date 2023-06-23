Neste verão, seus panfletos vão tirar um tempo de folga

Preocupados com nosso impacto ambiental, encontre todos os seus horários digitalizados.

Sempre presente informação e um gesto para o planeta

Para fazer parte de uma abordagem de RSC eco-responsável e limitar nosso desperdício, optamos para o verão de 2023 por não imprimir panfletos de horários.

Mas não entre em pânico, você pode encontrá-los muito facilmente.

Onde posso encontrar minha agenda?

Você pode encontrar seu horário de funcionamento:

- No site iledefrancemobilites.fr > Como se locomover > Horários de ônibus > > Mantois

- Na aplicação IDF Mobilités

- No seu ponto de parada

- Na sua prefeitura

- Na sua agência de vendas PEM localizada na rodoviária de Mantes-la-Jolie

- Na sua agência de vendas localizada em Impasse Sainte Claire Deville – 78200 Mantes la Jolie

- No nosso centro de atendimento ao cliente no 01 30 94 77 77

Se precisar imprimi-las, pode ir à sua agência de vendas em Impasse Sainte Claire Deville

Seu horário de funcionamento de segunda-feira, 10 de julho, a domingo, 03 de setembro de 2023

E para facilitar sua viagem, encontre as linhas que passam pelo município clicando aqui

Não acha sua linha?

Suas linhas 1 / 4 / 76 / 45 / 17 e R são substituídas pelo seu TàD Mantois neste verão; para mais informações, não hesite em consultar este artigo.

Toda a rede Mantois deseja a você um ótimo verão em nossas linhas!