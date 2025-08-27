Uma recepção local
Localizada na Place André Malraux, a poucos passos da estação de trem Saint-Germain-en-Laye, no coração do seu território, a Agência de Ônibus abre suas portas para você durante toda a semana.
Seja você um aluno, um estudante, uma pessoa ativa, morador da região de Saint Germain Boucles de Seine ou simplesmente de passagem, nossa equipe irá te apoiar em todos os seus procedimentos relacionados ao transporte.
Sua vida cotidiana facilitada
Mais do que apenas um ponto de venda, a Bus Agency é um espaço projetado para facilitar sua vida!
Recarregando seu cartão Navigo de última hora, pegando um folheto de horários, resolvendo um problema de assinatura ou sendo orientado sobre suas escolhas, aqui cada passo fica mais rápido.
Um relé para seus procedimentos online
Sua Agência de Ônibus também é um elo direto com o mundo digital da Île-de-France Mobilités. Acesso a informações em tempo real, bilhetes desmaterializados ou objetos perdidos, você é acompanhado em cada etapa.
Uma bolsa ou um celular esquecido no ônibus?
Declare online e venha buscá-lo diretamente na Agência, se tivermos encontrado!