A Agência de Ônibus do território Saint Germain Boucles de Seine responde a todas as suas perguntas!

Você precisa de conselhos, um bilhete de transporte ou suporte personalizado? A Agência de Ônibus da sua região é bem-vinda para responder suas perguntas e orientá-lo em suas jornadas diárias. E se você descobrisse esse serviço feito para você?

A Agência de Ônibus do território de Saint Germain Boucles de Seine, Place André Malraux em Saint-Germain-en-Laye.

Uma recepção local

Localizada na Place André Malraux, a poucos passos da estação de trem Saint-Germain-en-Laye, no coração do seu território, a Agência de Ônibus abre suas portas para você durante toda a semana.

Seja você um aluno, um estudante, uma pessoa ativa, morador da região de Saint Germain Boucles de Seine ou simplesmente de passagem, nossa equipe irá te apoiar em todos os seus procedimentos relacionados ao transporte.

Sua vida cotidiana facilitada

Mais do que apenas um ponto de venda, a Bus Agency é um espaço projetado para facilitar sua vida!

Recarregando seu cartão Navigo de última hora, pegando um folheto de horários, resolvendo um problema de assinatura ou sendo orientado sobre suas escolhas, aqui cada passo fica mais rápido.

Uma oferta completa para facilitar suas viagens!

Um relé para seus procedimentos online

Sua Agência de Ônibus também é um elo direto com o mundo digital da Île-de-France Mobilités. Acesso a informações em tempo real, bilhetes desmaterializados ou objetos perdidos, você é acompanhado em cada etapa.

Uma bolsa ou um celular esquecido no ônibus?

Declare online e venha buscá-lo diretamente na Agência, se tivermos encontrado!

Descubra o serviço de objetos perdidos

