Uma recepção local

Localizada na Place André Malraux, a poucos passos da estação de trem Saint-Germain-en-Laye, no coração do seu território, a Agência de Ônibus abre suas portas para você durante toda a semana.

Seja você um aluno, um estudante, uma pessoa ativa, morador da região de Saint Germain Boucles de Seine ou simplesmente de passagem, nossa equipe irá te apoiar em todos os seus procedimentos relacionados ao transporte.