Notícias semelhantes

Da estação Bouray, um novo ônibus noturno espera para você chegar aos municípios de Vert-le-Grand, Vert-le-Petit, Leudeville, Saint-Vrain, Itteville, Cerny, Baulne, D'Huison-Longueville, La Ferté Alais, Guigneville-sur-Essonne, Vayres-sur-Essonne, Orveau, Lardy, Bouray-sur-Juine e Janville-sur-Juine.

A partir da estação de Mennecy, é possível chegar aos municípios de Ormoy, Echarcon, Fontenay-le-Vicomte, Ballancourt-sur-Essonne, Champcueil, Chevannes, Auvernaux e Nainville-les-Roches com o ônibus noturno existente.