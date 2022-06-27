Notícias semelhantes

Mapa do território de Essonne Sudeste representando os municípios
O território de Essonne Sud Est organiza principalmente o serviço de ônibus:
- da Comunidade de Municípios de Val d'Essonne (CCVE)
- da Comunidade de Municípios dos Dois Vales (CC2V)
Este território possui 29 linhas regulares que prestam serviços intra ou intermunicipais, e possibilitam o acesso:
- 9 estações das redes RER C e RER D
- As bacias de Mennecy, Ballancourt-sur-Essonne e Milly-la-Forêt
- Muitas escolas de ensino fundamental II e médio na região
As linhas presentes no território:
Lista de linhas de ônibus no território de Essonne Sud Est
A partir de 1º de agosto, novos serviços acompanharão você em todos os momentos
O serviço de Transporte Responsivo à Demanda
Durante o dia e aos sábados, o serviço de Transporte Responsivo à Demanda oferece novas possibilidades:
- Acesse a estação de Misse, o ZAC du Chênet e o centro de Milly-la-Forêt a partir de 4 novos municípios: Buno-Bonnevaux, Boigneville, Gironville-sur-Essonne, Prunay-sur-Essonne graças ao serviço de transporte Demand-Responsive de Milly-la-Forêt
- Nas linhas 201-202, 205, 206 e 208, das 10h às 16h durante o horário fora do pico, e durante todo o dia aos sábados, aproveite serviços sob demanda
Mais informações podem ser encontradas em Como entrar em contato com o serviço Transport on Demand da Île-de-France Mobilités? | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr)
A oferta do Ônibus Noturno
Da estação Bouray, um novo ônibus noturno espera para você chegar aos municípios de Vert-le-Grand, Vert-le-Petit, Leudeville, Saint-Vrain, Itteville, Cerny, Baulne, D'Huison-Longueville, La Ferté Alais, Guigneville-sur-Essonne, Vayres-sur-Essonne, Orveau, Lardy, Bouray-sur-Juine e Janville-sur-Juine.
A partir da estação de Mennecy, é possível chegar aos municípios de Ormoy, Echarcon, Fontenay-le-Vicomte, Ballancourt-sur-Essonne, Champcueil, Chevannes, Auvernaux e Nainville-les-Roches com o ônibus noturno existente.